Сериал о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала» закрыт после третьего сезона

Комедийная драма «Молодой Скала», вдохновленная жизнью Дуэйна Джонсона, официально закрыта. Канала NBC решил не продлевать проект на четвертый сезон. Исходя из данных аналитической конторы Nielsen, скорее всего, причиной отмены стал резко упавший рейтинг.

Если стартовый сезон стал безусловным хитом, стабильно собирав в среднем за эпизод по 3 млн телезрителей, то показатели второго опустились до 2,23 млн, что в целом тоже было неплохо, но уже настораживало. На третьим же сезоне, трансляция которого завершились в конце февраля, интерес аудитории спал кардинально — до 1,4 млн телезрителей за эпизод в возрастной группе 18–49 лет.

В шоу в юмористической форме излагается насыщенная биография Джонсона и членов его колоритной семьи. В сериале показано девство актера, его годы в университете в качестве игрока в американский футбол, а также прочие моменты, превратившие Скалу в того, кем он является сейчас — одной из крупнейших звезд Голливуда.

Джонсон выступал исполнительным продюсером проекта, а также появлялся в эпизодах в качестве рассказчика, играя альтернативную версию самого себя. Создателями «Молодого Скалы» являются Нахнатчка Кхан и Джефф Чианг.