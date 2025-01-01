Меню
Masters of Horror 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Список сезонов сериала «Мастера ужасов»
Мастера ужасов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 28 октября 2005 - 25 февраля 2006
 
Мастера ужасов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 27 октября 2006 - 2 февраля 2007
 
