О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Мастера ужасов
Сезоны
Мастера ужасов, список сезонов
Masters of Horror
18+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Showtime
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Мастера ужасов»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
28 октября 2005 - 25 февраля 2006
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
27 октября 2006 - 2 февраля 2007
