Мастера ужасов 2005 - 2007 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мастера ужасов
Masters of Horror 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Мастера ужасов»

Инцидент на горной дороге и за ее пределами Incident On and Off a Mountain Road
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2005
Сны в доме ведьмы Dreams in the Witch House
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2005
Танец мертвых Dance of the Dead
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2005
Дженифер Jenifer
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2005
Шоколад Chocolate
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2005
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2005
Женщина-олень Deer Woman
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2005
Ожоги от сигарет Cigarette Burns
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2005
Светловолосый ребенок Fair Haired Child
Сезон 1 Серия 9
6 января 2006
Больная девочка Sick Girl
Сезон 1 Серия 10
13 января 2006
Подними меня Pick Me Up
Сезон 1 Серия 11
20 января 2006
Сказка Геккеля Haeckel's Tale
Сезон 1 Серия 12
27 января 2006
Оттиск Imprint
Сезон 1 Серия 13
25 февраля 2006
