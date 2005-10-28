Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Мастера ужасов 2005 - 2007 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Мастера ужасов
Сезоны
Сезон 1
Masters of Horror
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 октября 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
20
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Мастера ужасов»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Инцидент на горной дороге и за ее пределами
Incident On and Off a Mountain Road
Сезон 1
Серия 1
28 октября 2005
Сны в доме ведьмы
Dreams in the Witch House
Сезон 1
Серия 2
4 ноября 2005
Танец мертвых
Dance of the Dead
Сезон 1
Серия 3
11 ноября 2005
Дженифер
Jenifer
Сезон 1
Серия 4
18 ноября 2005
Шоколад
Chocolate
Сезон 1
Серия 5
25 ноября 2005
Возвращение домой
Homecoming
Сезон 1
Серия 6
2 декабря 2005
Женщина-олень
Deer Woman
Сезон 1
Серия 7
9 декабря 2005
Ожоги от сигарет
Cigarette Burns
Сезон 1
Серия 8
16 декабря 2005
Светловолосый ребенок
Fair Haired Child
Сезон 1
Серия 9
6 января 2006
Больная девочка
Sick Girl
Сезон 1
Серия 10
13 января 2006
Подними меня
Pick Me Up
Сезон 1
Серия 11
20 января 2006
Сказка Геккеля
Haeckel's Tale
Сезон 1
Серия 12
27 января 2006
Оттиск
Imprint
Сезон 1
Серия 13
25 февраля 2006
График выхода всех сериалов
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667