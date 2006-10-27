Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Мастера ужасов 2005 - 2007, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Мастера ужасов
Сезоны
Сезон 2
Masters of Horror
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 октября 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
20
голосов
7.4
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Мастера ужасов»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Проклятая вещь
The Damned Thing
Сезон 2
Серия 1
27 октября 2006
Семья
Family
Сезон 2
Серия 2
3 ноября 2006
Слово на букву «V»
The V Word
Сезон 2
Серия 3
10 ноября 2006
Звучит как
Sounds Like
Сезон 2
Серия 4
17 ноября 2006
За жизнь
Pro-Life
Сезон 2
Серия 5
24 ноября 2006
Шкуры
Pelts
Сезон 2
Серия 6
1 декабря 2006
Решение проблемы с винтовыми мухами
The Screwfly Solution
Сезон 2
Серия 7
8 декабря 2006
Валерия на лестнице
Valerie on the Stairs
Сезон 2
Серия 8
29 декабря 2006
Право на смерть
Right to Die
Сезон 2
Серия 9
5 января 2007
Мы все кричим «Мороженое!»
We All Scream for Ice Cream
Сезон 2
Серия 10
12 января 2007
Черная кошка
The Black Cat
Сезон 2
Серия 11
19 января 2007
Вашингтонцы
The Washingtonians
Сезон 2
Серия 12
26 января 2007
Круиз мечты
Dream Cruise
Сезон 2
Серия 13
2 февраля 2007
График выхода всех сериалов
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667