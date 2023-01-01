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Скоро в прокате "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать"
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Возмездие
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Актеры сериала «Возмездие»
Вся информация о сериале
Павел Прилучный
капитан Юрий Львович Шатохин, бывший спецназовец ГРУ, отец Ники
Сергей Юшкевич
полковник Максим Сергеевич Кравцов, начальник ОВД / мэр города, отец Екатерины
Игорь Хрипунов
Igor Khripunov
"Ураган" Дмитрий Васильевич Тельцев, менеджер спортклуба, приятель Шатохина
Александр Клюквин
Aleksandr Klyukvin
Андрей Петрович Орлов, гендиректор комбината / осужденный
Анна Капалева
Александр Макогон
Aleksandr Makogon
Денис Михайлович Смирнов, гендиректор банка, муж Светланы, отчим Ники
Николай Козак
майор/полковник Александр Иванович Боев, начальник ОМОНа / ОВД города
Иван Косичкин
капитан Игнат Дмитриевич Демидов, следователь СК
Агата Муцениеце
Agata Muceniece
Екатерина Максимовна Макарова, тележурналистка, дочь Кравцова
Зоя Бербер
Zoya Berber
Светлана, экс-жена Шатохина, мать Ники, жена банкира Смирнова
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