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Киноафиша Сериалы Возмездие Актеры и роли

Актеры сериала «Возмездие»

Актеры сериала «Возмездие» Вся информация о сериале
Павел Прилучный
Павел Прилучный
капитан Юрий Львович Шатохин, бывший спецназовец ГРУ, отец Ники Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
полковник Максим Сергеевич Кравцов, начальник ОВД / мэр города, отец Екатерины Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов Igor Khripunov
"Ураган" Дмитрий Васильевич Тельцев, менеджер спортклуба, приятель Шатохина Александр Клюквин
Александр Клюквин Aleksandr Klyukvin
Андрей Петрович Орлов, гендиректор комбината / осужденный Анна Капалева
Анна Капалева
Александр Макогон
Александр Макогон Aleksandr Makogon
Денис Михайлович Смирнов, гендиректор банка, муж Светланы, отчим Ники Николай Козак
Николай Козак
майор/полковник Александр Иванович Боев, начальник ОМОНа / ОВД города Иван Косичкин
Иван Косичкин
капитан Игнат Дмитриевич Демидов, следователь СК Агата Муцениеце
Агата Муцениеце Agata Muceniece
Екатерина Максимовна Макарова, тележурналистка, дочь Кравцова Зоя Бербер
Зоя Бербер Zoya Berber
Светлана, экс-жена Шатохина, мать Ники, жена банкира Смирнова
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