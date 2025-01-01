Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»

Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера

Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2