В 1 сезоне сериала «Возмездие» действие разворачивается вокруг сотрудника ГРУ Юрия. Находясь в командировке в Сирии, герой вспоминает о том, что где-то в России у него есть семья, которая его любит и ждет. И если дочь встречает Юрия теплыми объятиями, то супруга к его возвращению настроена крайне скептически. Светлана просто не верит в то, что герой сможет построить нормальную жизнь в мирном обществе. Юрий устраивается работать в спецназ и во время очередной операции сталкивается с налетом на банк. В ходе перестрелки погибает нынешний супруг Светланы. Чуть позже кто-то жестоко расправляется и с женщиной, и с ее ребенком.