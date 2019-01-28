Меню
Возмездие 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Возмездие
Возмездие

Возмездие 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возмездие»

В 1 сезоне сериала «Возмездие» действие разворачивается вокруг сотрудника ГРУ Юрия. Находясь в командировке в Сирии, герой вспоминает о том, что где-то в России у него есть семья, которая его любит и ждет. И если дочь встречает Юрия теплыми объятиями, то супруга к его возвращению настроена крайне скептически. Светлана просто не верит в то, что герой сможет построить нормальную жизнь в мирном обществе. Юрий устраивается работать в спецназ и во время очередной операции сталкивается с налетом на банк. В ходе перестрелки погибает нынешний супруг Светланы. Чуть позже кто-то жестоко расправляется и с женщиной, и с ее ребенком.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Возмездие»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 января 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 января 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 января 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 февраля 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2019
