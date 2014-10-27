В 4 сезоне 18 серии сериала «Две девицы на мели», зная ужасный вкус Софи, Макс и Кэролайн пытаются спрятать страшные платья подружек невесты в местном магазине. Но когда в нем начинается распродажа, Софи умудряется отвоевать самые нелепые наряды.
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