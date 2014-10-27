В 4 сезоне 12 серии сериала «Две девицы на мели» девушки обнаруживают, что один из магазинов украл их дизайн и нагло продает идентичные футболки. Пока Кэролайн и Макс разбираются с плагиатом, Софи пытается организовать идеальную свадьбу.
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