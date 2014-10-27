В 4 сезоне 13 серии сериала «Две девицы на мели» Софи крадет у Олега телефон и начинает подозревать его в романе с другой женщиной. Кэролайн тем временем привязывается к постоянной посетительнице кафе, которая оказывается знаменитым фотографом.
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