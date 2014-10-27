В 4 сезоне 15 серии сериала «Две девицы на мели» любимая кошка Макс внезапно пропадает и спустя время ее возвращает успешный мужчина в дорогом костюме. Кэролайн начинает откровенно с ним флиртовать, а Софи обнаруживает, что кошка беременна.
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