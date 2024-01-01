Kyle
Сейчас это не много, но как только я научусь ускорять Темпоральное Поле, я смогу взаимодействовать с любой Разумной Жизнью, которая эволюционирует, и затем познакомлю их с чудесами Электричества с помощью устройства на основе Лебедки, которое я называю Блублянк. Но что они не будут знать, так это...
Zeep
Ты будешь забирать большую часть их энергии, да, да, я понял.
Zeep
Ты же понимаешь, что это сделает Флублкран устаревшим? Это неправильно, Кайл! То, что ты делаешь, неправильно! Ты фактически...
[Рик подражает]
Zeep
Это рабство, ты говоришь о создании Планеты Рабов.
Kyle
О, они не будут рабами, они будут работать друг на друга и платить друг другу деньги...
Zeep
Это просто звучит как... рабство... с дополнительными шагами.
[Оборачивается к Рику]
Zeep
Подожди минуту, ты создал мою Вселенную? Моя Вселенная - это Минивселенная?
Kyle
Я предпочитаю крошечную вселенную.
Zeep
[Сбрасывает антенны Рика] Ублюдок!
[Рик забирает маску Зипа, и они начинают драться]
Zeep
Большое спасибо!
Kyle
Что за черт происходит?
Morty
Ах, это полезно, поверь мне.
Rick
Ты мой аккумулятор, ублюдок! Вот кто ты такой! Я тебя создал! Твоя микровселенная отстой, а твоя минивселенная размером с д******* раковину! Это Бред!
Kyle
Разве они не настоящие пришельцы?
Morty
Нет, они просто пара сумасшедших, чокнутых ученых. Знаешь?
Kyle
Получается, он создал Вселенную, а тот парень из той Вселенной, и тот парень создал Вселенную, и это та Вселенная, где я родился? Где мой Отец умер. Где я не смог уделить время его Похоронам, потому что работал над своей Вселенной?
Morty
Ха-ха-ха, да! Наука, а? Разве это не здорово? Знаешь, один раз Рик выстрелил из своего лазерного пистолета мне прямо в руку? Я имею в виду, знаешь, как старая бабка-наука! Знаешь, она такая настоящая, за нее надо крепко держаться, потому что она сильно баксует! О Господи, нет!
[Кайл врезается своим аппаратом в утёс и он взрывается]