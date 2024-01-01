Kyle Сейчас это не много, но как только я научусь ускорять Темпоральное Поле, я смогу взаимодействовать с любой Разумной Жизнью, которая эволюционирует, и затем познакомлю их с чудесами Электричества с помощью устройства на основе Лебедки, которое я называю Блублянк. Но что они не будут знать, так это...

Zeep Ты будешь забирать большую часть их энергии, да, да, я понял.

Rick Пора показывать.

Zeep Ты же понимаешь, что это сделает Флублкран устаревшим? Это неправильно, Кайл! То, что ты делаешь, неправильно! Ты фактически...

[Рик подражает]

Zeep Это рабство, ты говоришь о создании Планеты Рабов.

Rick Сказал же, Зип.

Kyle О, они не будут рабами, они будут работать друг на друга и платить друг другу деньги...

Zeep Это просто звучит как... рабство... с дополнительными шагами.

[Оборачивается к Рику]

Zeep Подожди минуту, ты создал мою Вселенную? Моя Вселенная - это Минивселенная?

Kyle Я предпочитаю крошечную вселенную.

Zeep [Сбрасывает антенны Рика] Ублюдок!

[Рик забирает маску Зипа, и они начинают драться]

Zeep Большое спасибо!

Kyle Что за черт происходит?

Morty Ах, это полезно, поверь мне.

Rick Ты мой аккумулятор, ублюдок! Вот кто ты такой! Я тебя создал! Твоя микровселенная отстой, а твоя минивселенная размером с д******* раковину! Это Бред!

Kyle Разве они не настоящие пришельцы?

Morty Нет, они просто пара сумасшедших, чокнутых ученых. Знаешь?

Kyle Получается, он создал Вселенную, а тот парень из той Вселенной, и тот парень создал Вселенную, и это та Вселенная, где я родился? Где мой Отец умер. Где я не смог уделить время его Похоронам, потому что работал над своей Вселенной?

Morty Ха-ха-ха, да! Наука, а? Разве это не здорово? Знаешь, один раз Рик выстрелил из своего лазерного пистолета мне прямо в руку? Я имею в виду, знаешь, как старая бабка-наука! Знаешь, она такая настоящая, за нее надо крепко держаться, потому что она сильно баксует! О Господи, нет!