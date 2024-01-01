Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рик и Морти Цитаты

Цитаты из сериала Рик и Морти

Rick Вубба Лубба Дуб Дуб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Не бегай. Никто не существует с целью, никто не принадлежит никуда, все умрут. Пойди посмотри телевизор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терапевт Почему ты не хотел сюда приходить?
Рик Потому что я не уважаю терапию. Потому что я учёный. Потому что я изобретаю, трансформирую, создаю и разрушаю зарабатывая на жизнь, и когда мне что-то не нравится в этом мире, я это меняю. И я не думаю, что поход в какой-то арендуемый офис в торговом центре, чтобы слушать агента посредственности, объясняющего, какие слова значат какие чувства, когда-либо помог кому-то что-то сделать. Я считаю, что это помогло многим людям расслабиться и перестать паниковать, что, безусловно, ценится у животных, которых мы едим, но не то, чего я хочу для себя. Я не корова! Я огурец! Когда мне вздумается. Так что ты спрашивал...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Мне неприятно рушить твою иллюзию, Морти, но любовь — это химическая реакция, заставляющая животных спариваться. Она накрывает с головой, а потом медленно угасает, оставляя тебя плутать в провальном браке. Разорви этот круг, Морти! Сосредоточься на науке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Морти Ой, блин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Родители — это просто дети, у которых появились дети.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Когда умные люди становятся счастливыми, они перестают узнавать себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Иногда наука больше искусство, чем наука, Морти. Многие этого не понимают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Хватит копать вглубь и удивляйтесь! Я — Огурец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Когда ты понимаешь, что ничего не имеет значения, вселенная принадлежит тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Подростковый разум — это его самый злейший враг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Джуниор Я лучше буду дышать ядом, чем ещё день жить с тобой!
[С ним всё в порядке с дыханием]
Морти Джуниор Моя жизнь — ложь! Бога нет! Государство — отстой! День благодарения — это про убийство индейцев! Рождества Иисуса не было на Рождество, они перенесли дату, это был языческий праздник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты собираешься сделать этот ход? У тебя есть праздник, называемый Риксгивинг! Дети учат обо мне в школе!
Zeep Я бросил школу, это не место для умных людей.
Morty Ух ты, вот это да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мизикс Мизиксы не рождаются в этом мире, пытаясь найти смысл, Джерри! Мы созданы для одной конкретной цели, которую мы готовы выполнить любой ценой! Су́щество — это боль для мизикса, Джерри, и мы сделаем всё, чтобы избавиться от этой боли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Это настоящий вопрос?
Jerry Просто общаюсь
Summer А ты? Какая часть этого даёт мне хоть что-то, с чем можно работать? У меня только три варианта: ничего не сказать, быть саркастичной или зарычать "Да!", как натренированное животное. Это не разговор, ты держишь меня в словесном плену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я поместил пространственно тесселированный вакуум в модифицированное временное поле, пока на планете не развилась разумная жизнь. Затем я познакомил эту жизнь с чудесами электричества! Теперь они генерируют его в глобальном масштабе, и часть этого идет на питание моего двигателя и зарядку телефона и прочего.
Morty У тебя целая планета работает на тебя? Это рабство!
Rick Это общество! Они работают друг на друга, Морти, они платят друг другу, женятся и заводят детей, чтобы заменить себя, когда станут слишком стары, чтобы производить энергию.
Morty Звучит как рабство с лишними шагами!
Rick Ой-ёй! Кто-то собирается заняться сексом в колледже...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick О, ну, я не могу вылечить смерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Jnr Я не хочу мастурбировать! Я хочу завоевать планету!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ответ в том, что не думай об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Хорошие идеи, ребята, я почти горжусь вами. Но смотрите внимательно, как дедушка сваливает империю, поменяв единицу на ноль.
Инсектоид 1 Мистер Президент, стоимость блемпларка упала до нуля!
Инсектоид 2 Что ты имеешь в виду?
Инсектоид 1 Я имею в виду, что наш единственный централизованный Галактический валютный единица только что из одной самой себя стала нулевой.
Инсектоид 2 Успокойтесь, люди! Разверните Галактическую милицию и объявите военное положение.
Инсектоид 3 Да, сэр! Чем мне им платить?
Инсектоид 4 Их оплата будет честью служить... подождите, кто платит мне, чтобы кричать на этого парня?
Инсектоид 1 Я могу это ответить, за деньги!
Инсектоид 2 Господа! Есть решение, которое вы не видите.
[Выстреливает в себя]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Если ты когда-либо завяжешь роман с этим парнем, я приду к тебе в номер и застрелюсь над вашими голыми телами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Ух ты, эй, смотрите, ребята, солнце встаёт!
Солнце АААААААААААААА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я с этим согласен. Будь хорошим, Морти. Будь лучше, чем я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Вagina Привет, это директор Вagina. Никакого родства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Инопланетянин Вернер Херцог Я жил среди людей. Вся их культура вращается вокруг их пенисов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick У меня для тебя новости, Морти. Школа - это пустая трата времени, кучка людей бегает друг в друга, а потом кто-то встаёт и говорит 2+2, а ты идёшь и ешь бутерброд, а потом тебе дают кусок бумаги, который говорит, что ты можешь идти и отлить. Это не место для умных людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Морти, ты ведёшь Деревянных Людей?
Морти У нас нет вождей, мы просто следуем Воле Леса!
Рик О, понятно. ГААААААЙ!
Зип Это довольно гейски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Ты умеешь управлять Блэк Хок?
Obama Уйдёт ли член Папы через пончик?
Morty Не уверен.
Obama Точно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Саммер Ты меня за цукербергиваешь?
Дьявол Я за цукербергиваю людей с тех пор, как у Цукерберга яйца отпали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Жизнь состоит из маленьких уступок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Эй, Джери, ты тут что, тупишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chaos Chaos Ложи, ложи это. Дай мне увидеть свою руку. Покажи, что у тебя есть. Ты всё время говоришь, но не играешь. Это не соответствует твоему лицу. Потому что я вдали, вдали от этого места. Можешь забрать меня сейчас? Ах, я этого хочу. Я этого хочу по-настоящему. Ты сейчас боишься меня? Ты сейчас боишься меня? Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь, что я вижу твою душу? Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь биение своего сердца? Ах, я этого хочу. Я этого хочу по-настоящему. Сбеги со мной сейчас. Ах, я этого хочу. Я этого хочу по-настоящему. Сбеги со мной сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [Пьяный] Ты симуляция, Морти?
Morty Что?
Rick [нож у его горла] Ты симуляция, Морти? Ну ты, маленький у**анный?
Morty Нет!
Rick Ты симуляция, Морти?
Morty Ах!
Rick Ты симуляция, Морти?
Morty Нет!
Rick Ах, точно. Извини, Морти. Ты хороший парень. Ты хороший парень, Морти.
[Засыпает]
Morty Какого черта? О Боже! Какой ужасный жизнь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Лизь-лизь-ЛИЗЬ МОИ ЯИЦА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Перестань говорить мне расслабиться! Ты когда-нибудь пытался расслабиться? Это парадокс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Вот почему я всегда говорю: Шлун-шлун, Шлиппити-доп!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Таковы новости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снуплес Где мои яички, Саммер?
Саммер Это жесткий вопрос...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Чёрт, Рик, что за хренотень, она мне нравилась!
Rick Да, я слышал. Ты увернулся от пули, Мортy, поверь мне.
[шёпотом]
Rick Пухлая Вагина!
Morty Что в этом плохого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice Over Сегодня в программе «Как это делается»: Пламбусы. Сначала берём Динглбоп и выравниваем его с помощью кучи шлим. Шлим затем используется для последующих партий. Берём Динглбоп и пропускаем его через Грамбо. Там к нему прижимается Флиб. Важно, чтобы Флиб прижимался, потому что именно в Флибе находится вся Флибо-сок. Затем появляется Шлами и трёт его, плюёт на него. Мы отрезаем Флиб, на пути встречаются несколько хиззардов. Блампсы трутся о Чамблы. А Плаби и Грамбо стригутся. Это оставляет вас с обычным Пламбусом.
Rick Мне всегда было интересно, как делают пламбусы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Спасибо, мистер Поппи Бутхол. Я всегда мог на тебя рассчитывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Сейчас это не много, но как только я научусь ускорять Темпоральное Поле, я смогу взаимодействовать с любой Разумной Жизнью, которая эволюционирует, и затем познакомлю их с чудесами Электричества с помощью устройства на основе Лебедки, которое я называю Блублянк. Но что они не будут знать, так это...
Zeep Ты будешь забирать большую часть их энергии, да, да, я понял.
Rick Пора показывать.
Zeep Ты же понимаешь, что это сделает Флублкран устаревшим? Это неправильно, Кайл! То, что ты делаешь, неправильно! Ты фактически...
[Рик подражает]
Zeep Это рабство, ты говоришь о создании Планеты Рабов.
Rick Сказал же, Зип.
Kyle О, они не будут рабами, они будут работать друг на друга и платить друг другу деньги...
Zeep Это просто звучит как... рабство... с дополнительными шагами.
[Оборачивается к Рику]
Rick Что?
Zeep Подожди минуту, ты создал мою Вселенную? Моя Вселенная - это Минивселенная?
Rick Микровселенная!
Kyle Я предпочитаю крошечную вселенную.
Zeep [Сбрасывает антенны Рика] Ублюдок!
[Рик забирает маску Зипа, и они начинают драться]
Zeep Большое спасибо!
Kyle Что за черт происходит?
Morty Ах, это полезно, поверь мне.
Rick Ты мой аккумулятор, ублюдок! Вот кто ты такой! Я тебя создал! Твоя микровселенная отстой, а твоя минивселенная размером с д******* раковину! Это Бред!
Kyle Разве они не настоящие пришельцы?
Morty Нет, они просто пара сумасшедших, чокнутых ученых. Знаешь?
Kyle Получается, он создал Вселенную, а тот парень из той Вселенной, и тот парень создал Вселенную, и это та Вселенная, где я родился? Где мой Отец умер. Где я не смог уделить время его Похоронам, потому что работал над своей Вселенной?
Morty Ха-ха-ха, да! Наука, а? Разве это не здорово? Знаешь, один раз Рик выстрелил из своего лазерного пистолета мне прямо в руку? Я имею в виду, знаешь, как старая бабка-наука! Знаешь, она такая настоящая, за нее надо крепко держаться, потому что она сильно баксует! О Господи, нет!
[Кайл врезается своим аппаратом в утёс и он взрывается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Абрадоф Линклер Рик, ты принес меня в этот мир как страдающее исчадие, мучимое двойственностью своего существования, но я наконец-то познаю покой, когда увижу, как жизнь покидает твоё жалкое тело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bird Person У моих людей есть ещё одна поговорка: Губбанубнуб Дорака. Это значит: делай что хочешь, лишь бы спать спокойно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Абрадолф Линклер Я вроде как верю, что все люди созданы равными, но потом...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Он может пожирать мозги и испускать космический СПИД!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама Когда мы были заперты в том морозильнике, я поняла, что каждый парень, с которым я встречалась, был похож на этих Мисиков. Они говорили или делали что угодно, чтобы... выполнить свою цель.
Папа Я был как те парни?
Мама Ну, ты не исчез после этого.
Папа Я же тебя беременной сделал.
Мама Да...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я пытаюсь починить Портал Т gun с деталями от секс-куклы и мне приходится делать это одной рукой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Не лезь к акулам с подарками в пасть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скуанч Кот Ты недостаточно Скуанчи для Скуанчи вечеринки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick О, так теперь мы должны спать каждую ночь? Ты понимаешь, что ночь это как бы половина всего времени?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Да, ты бы даже не знал, что это не Земля?
Morty Ну да, потому что здесь нет Африки!
Rick Проблемы белых людей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Инопланетный Терапевт О, Господи, нет! ОНИ ЗАВИСИМЫ ОТ ДРУГА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Мы убили вампира и учителя физкультуры! Вот это два в одном, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brad Anderson Возможно, тебе стоит подумать о том, чтобы стать креативом. Меня преследуют неконтролируемые мысли о mutila#ии и сексуальном насилии каждый день, но я направляю это в свою работу.
Morty Странно, я не уловил этого от Мармадюка.
Brad Anderson Ну, ты хотя бы понял, что я пытался тебя рассмешить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я не использую цвет, чтобы сортировать вещи, потому что я не мышь из европейской детской книги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beth Smith Я исчерпываю свои отговорки, чтобы не быть тем, кто я есть, так кто же я?
Rick Хочешь мой совет? Сваливай, надень седло на свою вселенную и дай ей избавиться от себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Отлично, теперь мне нужно захватить целую Планету из-за твоих Тупых Сисек!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Наглый соперник Я далеко кидаю шары. Хочешь хорошие слова — встречайся с лингвистом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Извини, Саммер, твоё мнение почти ничего не значит для меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty В космосе змеи?
Rick В космосе есть буквально всё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Газорпазорпфилд Я ненавижу Мазумбазумдэйс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Я идиот, и я люблю своего сына.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ТопХэт Джонс [вытаскивая внутренности] АХ! Почему ты хочешь это съесть? Это покрыто моими желудочными кислотами! О, духи, уведите меня к Свету! Я ВИЖУ ДЕМОНА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Попи Бутхол Оооо, неужели так я и умру?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я вижу, что тут происходит, вы оба молоды и не уверены в своём месте во Вселенной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beth Ладно, Томми, прости, что ты думаешь, что я должна извиниться. О, господи, я как мой отец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Если кто-то и заслуживает телекинетического удушения, так это я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Папа Я ввязываюсь.
Мама Ввязываться в пубертат? Ты сделаешь из него Ральфа Файнса из "Красного дракона"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Каково противоположное Вубба Лубба Дуб Дуб?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Являемся жертвами космического заклания!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Яйцо с головой 1 [Принимает Эйнштейна за Рика] Эй, вот он, братан!
[Появляется из гипермасштабного пространства]
Яйцо с головой 1 Эй, не связывайся с временем, ублюдок!
[Пинает Эйнштейна]
Яйцо с головой 2 [присоединяется] Да, ублюдок, не связывайся с временем!
Яйцо с головой 1 Не связывайся с временем, ублюдок!
Яйцо с головой 2 Не связывайся с временем!
[Они обе уходят]
Эйнштейн [плача, поднимается к доске] Я буду играться с временем! Я буду играться с временем!
[пишет E=mc2]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Трюк в том, чтобы заставить людей думать, что это они придумали идею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Убери руки от своего #ингдона! Это единственный способ, как мы можем говорить свободно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beth Smith Нельзя заставить людей полюбить тебя, нужно просто дождаться, пока ненависть к тебе не надоест им.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Папа [Рик загружает труп с динамитом] Ну, вижу, ты занят...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick О, что это у нас тут? Толпа людей, уткнувшихся в компьютеры? Разве вы не понимаете, что сегодня родился Христос? Разве вы не понимаете, что сегодня родился наш Спаситель Христос? Какой, чёрт возьми, это Рождество?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Газ Прощай, Лунный Человек! Прощай, Лунный Человек!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Вы, блин, ужасные, ваши Боги — ложь, к чёрту вас, к чёрту Природу и к чёрту Деревья!
[Телепортируется оттуда]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри [глубокий след от клюшки]
Мистер Мизикс Все в порядке! Я Мистер Мизикс, смотрите на меня! Держи голову низко?
Джерри Так что же это? Выпрямить плечи или держать голову низко?
Мистер Мизикс Это, как бы, и то, и другое. Главное — расслабиться.
Джерри Ну, Мистер Мизикс, я не думаю, что это сработает, я сдаюсь.
Мистер Мизикс Извини, Джерри, но так не работает. Я Мистер Мизикс! Я должен выполнить свою задачу, чтобы уйти! Смотрите на меня!
Джерри Что ж, располагайся поудобнее, потому что я — полный провал.
Мистер Мизикс Нет, Джерри, это я ЛУУУЧШИЙ! Дай мне попробовать что-то
[Мистер Мизикс нажимает кнопку на коробке Мизиксов, и появляется другой Мистер Мизикс]
Мистер Мизикс из Мистера Мизикса ПРИВЕТ! Я Мистер Мизикс, смотрите на меня!
Мистер Мизикс Привет, Мистер Мизикс, я Мистер Мизикс, смотрите на меня!
Мистер Мизикс из Мистера Мизикса Привет!
Мистер Мизикс Можешь помочь мне уменьшить количество ударов по мячу у Джерри?
Мистер Мизикс из Мистера Мизикса Сделаю! Я Мистер Мизикс! Он держит плечи ровно?
Мистер Мизикс Что ж, он пытается...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Контакт Джоди Фостер У нас так много всего, чему можно у тебя научиться.
Рик Знаю, да?
[исчезает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Да ну нафиг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Голденфолд [Урок математики] И поэтому одна Пи##а плюс ещё одна Пи##а равно куче Пи##. Давайте, ребята, я пытаюсь сделать это интересным для ваших сексуально зависимых образов жизни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ничто из того, что ты думаешь, не имеет значения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хранитель Мистера Мисикса ЧТО ЗА ЧЕРТ ПРОИЗОТДИТ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Милый фиолетовый слизистый пришелец Нет, брат! Ты меня знаешь, я просто пытаюсь...
[Павшим под тяжестью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мизикс [самый милый голос] Помни, держи плечи квадратными, Джерри!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [пьяный, управляя своим аппаратом] Мне пришлось это сделать, Морти, мне пришлось сделать бомбу.
Morty Ууuh! Бомба?
Rick Сбрасывать её туда, Морти. Начать заново.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снуплс Гав-гав-гав гав-гав!
Саммер О, он говорит "Я люблю лазанью"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Сохрани это для Ютуба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Смит [Headward, Free to Rise] У меня в щеке заколка, но я не знаю, что с ней делать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гигантская Амеба Ха! Вот почему не стоит звать Флупидупа и Шмопидупа на одну и ту же тусовку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Голденфолд Я НИЧЕГО НЕ УЗНАЛ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Совет извиняется за ложное обвинение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Абрадольф Линклер Моё путешествие окончено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я не собираюсь платить 70 Смиджонов за сломанный дефраккулятор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Саммер [Терапия] Надеюсь, когда-нибудь меня будут считать человеком, который просто любит кайфовать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gearhead Что люди не понимают о Войне Шестерёнок, так это то, что дело было не в Шестерёнках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Страшный Терри Секс священен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Это доказательство, что мистер Лунис не тот, за кого себя выдает.
Principal Vagina Он не консультант по учебным вопросам?
Morty Уверен, он квалифицирован для этой работы. Кто не может?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дьявол Я возвращаюсь в Ад, где все считают меня умным и смешным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джери Я не могу сейчас уйти! Все меня ненавидят!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Мячикососы?
Summer Smith Я бы не прочь попробовать мячикососов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Поехали. Сложили квантовый тессеракт...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бeth Томми всё ещё там, насилует Маппетов и ест младенцев!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy Следующий пункт в повестке дня: я бы хотел заняться сексом с некоторыми из вас, а потом скушать детей. Да, я думал, вам это понравится. Я и правда продолжаю выдавать хиты, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty [Minecraft] Из этого дерева можно сделать сундук.
Rick Отлично, тогда у меня будет место, чтобы хранить всё это дерево, которое мне нужно для создания сундуков!
Morty Ты не будешь получать удовольствие, если всё анализировать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маленький Человек Господа, о чем мы договорились?
Маленькие Люди Без рабочих разговоров!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick У меня нет времени, чтобы ты совать свой маленький орех во всё подряд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick О, ребята. Морти, пора валить!
Morty Куда?
Rick В Пентагон. Ну, не в настоящий Пентагон. А в тот дурацкий, что тут, на Земле...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Это планирование провала, Морти. Даже тупее, чем обычное планирование. У##ы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Тебе придётся освоить свой подавленный гнев.
Morty У меня его нет!
Rick Сказано, как человеком с подавленным гневом...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президент Какое-то инопланетное чудо с#рело в туннели Кеннеди для секса...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Как ты себя чувствуешь из-за всех этих людей, которых сегодня убивают из-за твоих решений?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mortybot Ой, блин, моя сестра умерла в спагетти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robot Я понимаю, что ты в депрессии и выписал тебе антидепрессанты за счет Галактической Федерации.
Jerry Мне лучше.
Robot Твой долг составляет 7000 ФедКредитов, отчитайся в Министерство Труда, и тебе будет назначена должность.
Jerry Дорогая, у меня есть работа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Проверьте машинное отделение! Нам нужно всего лишь цезий, плутоновые кварки и вода в бутылках!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Гений рождается в моменте, Морти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Теперь я тебя порежу, потому что моя семья богатая!
[заморожен Риком]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Как мой сын должен сдавать свои экзамены, если вы всё время уводите его в какие-то высокие концепции научной фантастики?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zigerian Это будет такой умопомрачительный опыт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гигантский адвокат Этим крошечным людям никогда не рассказали об их правах гигантов! И поэтому они Свободны Фи Фо Фум идти домой! Что? Я разбирал то, что мы говорим, как гиганты! Никто это не понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Саранчовые богомолы — это полная противоположность полевкам, Морти. Они отрубают головы и съедают своих партнёров после спаривания, Морти. Там нет никакой любви...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снаффлс [привязывает человека к плану по захвату мира] Похоже, она говорит "Я люблю лазанью"...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бет [Книга Морти Джуна называется "Мой ужасный отец"] Это незаслуженная работа, Морти. Ты сделал всё, что мог.
Морти ...Надеюсь, он ест достаточно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Вагина Не дайте имени обмануть вас, я здесь полностью контролирую ситуацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr Goldenfold Это не моя вина, что это происходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джери Смит Ну, кажется, сегодня мы чему-то научились.
Саммер Смит Нет, не научились, пап. Не научились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Беги, Морти! Этот му#ак готов рискнуть всем, что у него есть, только чтобы меня победить! Он психопат!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Смит Этот праздник должен быть о человечности!
Морти Я думал, он о том, чтобы родиться полубогом или что-то в этом роде...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Саммер Барабанщик, бам-бам-бам, барабан, барабан! Рождественский барабан, сыгранный мальчиком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Веселье — это веселье. Но кому оно нужно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [в окружении мстительных Альтернативных Морти] Ну давай! Делай это! Делай, ты маленькие ублюдки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Не трогай это, это вне твоего понимания!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарглбларг Гаргл Бларг-Бларг?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мисикс Мисякс не должен жить так долго! Это становится странным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Или... семья ничего не значит! Но не разыгрывай эту карту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Придирчивый Мистер Мизикс Я что-то вроде придирчивого Мистера Мизикса...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Негативная визуализация, Джерри, в этом кое-что объясняется о том, где ты сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Заткнись, амыш-киборг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [убивает двести белок]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [спасённый от неминуемой гибели другим Антигероем] И вот почему не стоит ходить к психотерапевту!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пук Больше не отставай...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick О, скажите, добрый Сэр! Хм... А-поп-а-доп-а...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Просто потому, что ты ненавидишь свои собственные тексты, это не делает меня плохим человеком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [спасая Планету] Чёрт побери, на полу! Пора дать жару! Я — мистер Бульдог...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick В ваших зубах скрыты капсулы для самоубийства! Делайте с этим что хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джессика [Морти подходит к ней, очарованный, пока не начинает слышать разговор] Я думаю, я готов к настоящей любви, тёплой и уютной. Как Дока́рг, любовь с членом в крайней плоти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tammy [Маленькая разговорная туса] Я обожаю смотреть Буакаке, но не знаю, смогла бы я это сделать на самом деле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Мы будем жить в лесу, как либертарианцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry [разлагающийся деревянный клон, превращенный в крест] Опять христианство? После ковбоев? Ты снова вернулся к этому? Это худшее, что могло случиться с кем-либо, когда-либо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Председатель видеоконференции Мы тут думали: "А что делает поджелудочная железа? Она производит пиратов? Нет, она вырабатывает инсулин..."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Отлично, Морти! Ученика стал Учителем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скрупи Нуперс ПРАВДУ НЕЛЬЗЯ УБИТЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мизикс Мы ничего не добьёмся, проливая кровь Мизиксов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Продажа оружия — это то же самое, что и нажимать на курок!
Рик Это также то же самое, что ничего не делать. Если Кромбопулос сильно хочет, чтобы кто-то умер, он найдёт способ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Ладно, хватит, я вызываю полицию...
Мистер Нимбус Хорошо, давай, я их контролирую...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Nimbus Драться!
[полиция дерётся друг с другом]
Mr. Nimbus Чёрт!
[полиция переспала друг с другом]
Mr. Nimbus Бежать!
[полиция убегает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пук Все Лунные Мужики хотят, чтобы было по-ихнему, но мы следим за тем, чтобы они увидели Солнце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [альтернативный] Я не стану говорить тебе, что они поднимутся в цене, Джерри, или даже сохранят свою текущую стоимость. Они имеют ценность для тебя, и это главное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фебрильный аристократ Ещё раз тронешь мои гениталии, Уборщик Срамных Частей, и ты отправишься в Пустоши! А что касается ТЕБЯ, Уборщик Гениталий...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Головастик Клонированный [по телефону] Я СЪЕМ ТВОЙ МИР!
Бет Смит Джери! Мой папа может тебя услышать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Монстр Франкенштейна Я оказался не на той стороне граблей в этой ситуации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MantisVet Это глупо!
Jerry Вот где тебя привела твоя умность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты все еще считаешь, что это хорошая идея — лазить в дыры без члена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мизикс Ваши неудачи — это ваши проблемы, Старик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик [Появляется голова Зардоза] Заговор накаляется...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Голденфолд Не каждую пустоту можно заполнить Джумба-джусом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плутонец У вас в семье все идиоты?
Морти Это точно, я и мой папа такие!
Плутонец Хаааах...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Игрушечный Морти Покажи мне Морти!
Рик Дурной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Знак Добро пожаловать на Планету Сальные Бабки! Население: Целая куча бабушек!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Большая звезда на небе, атмосфера, богатая кислородом, гигантские монстры-яйца, нам будет хорошо, давайте тусоваться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Если целый день перетасовывать слова, можно сделать так, чтобы всё звучало плохо, Морти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blim Blam Вы двое - это жесть, вы ненавидите себя и друг друга, и сама мысль о том, что это как-то связано с Риком, просто смешна!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Какая подростковая девочка держит фотографии своей семьи? Мы же не мормоны и не умираем!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Возможно, мы сопоставляли вещи, которые вообще не были связаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Это земляная терапия! Ты так же можешь попросить лошадь починить карусель!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick В каждой больнице есть врач, которого называют лучшим доктором во всей Галактике.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Insectoid Galactic Agent Клёвый енот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith О боже, мои родители такие скучные, я просто хочу сдохнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Это такая бесполезная трата моего времени, это ниже моего достоинства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Я теряю контроль, Рик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Вот что я думаю о твоих кристаллах, Рик!
[выкидывает остальные кристаллы из Халаксии на улицу, и монстры-тестикулы забирают их]
Рик О, Морти, ты идиот! У кого-нибудь есть ещё К-Лакс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти-младший Это полусамоавтобиографично. Все творчество такое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Они сами пишут свои пресс-релизы, Морти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бeth Джерри собирается провести некоторое время в разводе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kromulon Мне нравится то, что у тебя есть! Молодец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Морти, подойти сюда! Ты мне нужен для всякой ерунды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Я подросток, у меня здесь компьютер. Если ты будешь так врываться, то увидишь кучу #@!%!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [Полиция Цитадели] Мы тоже на производственной линии, только наша — это справедливость...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty [Смотрит в лицо почти определенной смерти. Наконец, звонит своей симпатии]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mazzy Star [Неправильно, но слишком поздно] Я не могу больше быть для тебя тем же самым...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я ненавижу его голос...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Все мизиксы Мизиксы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Нельзя дарить существу с разумом, а потом это отбирать! Это индейский дар!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beth Smith Ты ошиблась, выбрав специальность «гражданская активность»; не наказывай нас за это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Смит Мы не все воспитаны как рептилии безумным учёным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Если ты навязываешь законы Газорпазорпа Земле, то ты не лучше тех мужчин, чьи пук#и останутся невыговоренными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плутонец Молодые поедают стариков, если им это позволить, Джерри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick В Амазонке только что обнаружили крошечную ядерную цивилизацию. Давай сделаем первичный контакт, пока кто-то не накостылял им!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Все Мистеры Мисики Ой, да ладно!
Джери Послушай, у меня тут брака поддерживать. Прямо сейчас мой удар в гольф — это больше твоя проблема, чем моя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бет Ему ничего не нужно от других.
Терапевт Ты восхищаешься им за это.
Бет Это лучше, чем превращать свои проблемы в проблемы других.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рубен, бездомный Санта из торгового центра Моя история начинается с краха доткомов в начале 90-х...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты хочешь, чтобы я показал свои расчёты? Ты учёный или тот парень, который просто хотел заняться #%#?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gearhead И шестерёнки крутились тысячу лет, пока не наступил тот тёмный день, когда они остановились...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мисикс Я больше не могу это терпеть! Я просто хочу сдохнуть!
Мистер Мисикс Все мы хотим сдохнуть! Мы Мисиксы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Если бы ты не был таким евангелистом-атеистом, возможно, ты начал бы получать удовольствие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Моё поколение получает травму на завтрак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Похоже, я просто туалетная бумага для всех в этой семье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президентесса Мега-Гаргантуан Мы назвали себя до того, как узнали, что мы маленькие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Risotto Groupon Я заместитель генерального менеджера ресторана.
Jerry Smith У вас есть карточки с отзывами? У меня есть пара мыслей.
Risotto Groupon Моё королевство было захвачено силой с оружием и технологиями, которые предоставил ваш тесть.
Jerry Smith Моё королевство тоже! Он, по сути, изгнал меня из семьи!
Risotto Groupon Тогда мы братья! И ты задумался, какой могла бы быть твоя жизнь без Рика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Иногда маленькая правда отличается от большой правды...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Это был фильм или он что-то чистит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Ура! Кто хочет сегодня быть моим с#котом-папой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Останься на месте, Джерри, киллботы уже работают, и я убрал тебя из белого списка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Юридический представитель твоей матери говорит, что если я выиграю достаточно в рамках соглашения, то он может помочь мне подать иск на полную опеку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Какой бог допустит такое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Бет, он или я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Wong Ого, смотрите, как движется эта семья!
[размахивает кулаком]
Dr. Wong Вы говорите, как настоящие профи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Здесь нет ничего нечестного, теперь прихр*ни на нас эти антенны, людям нужно думать, что мы инопланетяне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zeep Вы здесь, потому что создали кого-то умнее вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Пираты поджелудочной железы?
Rick У тебя с этим проблема?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Амбициозный писатель Если ты собираешься меня убить, я только прошу, сделай это быстро...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чифф Ну что ж, молодец, Ножки, ты научился ценному уроку о командной работе и принятии собственных ограничений. А теперь убирайся к черту!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Вагина Имя настоящее. Может, скандинавское...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TopHat Jones Я обожаю свои Клубничные Снигглы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Космический апофеоз проходит быстрее, чем сальвия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Это мой старый друг Рубен.
Рубен, бомж Санта из торгового центра ПЭРЛ-ХАРБОР!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kromulon Добро пожаловать на Планету Музыки! Сначала послушаем свежую песню от Парвелснарпс! Грибибубы! Покажите, на что вы способны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кромулон Двигаемся на планету Арболес Метінаросос. Арболезцы Метинарососians, покажите, на что вы способны!
Арболезец Метинаросос Раз, два, три, четыре!
[Ужасно извивается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кромулон Это был Чанки Танк с Полным Минг-Монгом, Пустым Горп-Дорком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr Goldenfold Эти головы не дисквалифицируют сиськи! Давайте его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Подожди наклон, Морти! Им нравится этот медленный наклон, это действительно заводит их ч#н. Прямо до земли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [спасая планету] Голова низко! Поднимай тот самый зад!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Дедушка, иди домой и бухай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сестра-космонавт Матемос Что ты делаешь?
Рик Продолжение.
Сестра-космонавт Матемос Я не понимаю.
Рик Я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грибибоб Стоп! Если ты любишь музыку, ты любишь свободу! Пусть эти миры будут свободны! Пожалуйста!
Кромулон ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН!
[Планета уничтожена]
Кромулон Каждый сезон появляется такая...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Саммер Подождите! Разве вы не видите, что вы все одинаковые?
Морти О, Саммер! Первые Расовые войны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [бежит через измерение крупных пуккающих задниц и туалетной бумаги]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [бежит через измерение с маленькими фиолетовыми додо-подобными созданиями]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Выставь левую ногу вперёд, правую назад, а потом скользи, как на нордическом тренажёре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Антиллопа Эй, я этого не трогаю! Делай, что хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Смит Ты понимаешь, о чем я?
Инопланетный терапевт Я думаю, мы все понимаем, о чем вы оба говорите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Шепчи это, придурки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty У нас для тебя работа, Гефест!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Что происходит, Профессор Попи Бутхол?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морті Если ты позволишь мне вспомнить некоторые из этих ошибок, я, возможно, не сделаю так много из них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Я больше не хочу быть на моральном подъёме, меня это напугало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Наверное, иногда подростки действительно знают, о чем говорят, даже если это грубо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Знаешь, кто любит драконов, Морти? Умники, которые не признают, что они христиане!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Мне не нравится вид этой гигантской бойцовской арены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я не думал, что умру так. Это не Венеция, а ты не карлик в красном дождевике.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jaqueline Это секс-ямка? Наверное, мне стоило быть внимательнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терапевт Я лучше для этой работы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Собирай алюминий, Морти! Это восемь процентов Земли! Нам понадобится каждый атом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Я не бобр, который верит в Иисуса Христа, Морти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хуви [Беря жену с животом] Буду через минуту, Сладенький! Просто помогаю этому Молодому Человеку пройти через Портал с этой Коробкой Алкоголя, которая здесь уже Десятилетия... .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама Мы пара с позитивным отношением к сексу!
Джерри Мы вместе смотрим порнуху!
Звезда-рыба Я отправлю тебе подарочную корзину...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jessica Я в правильном месте? Я только что увидела группу копов, занимающихся сек#ом друг с другом...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Я видел, как ты е**ал планету, и именно этот чувак тебя пугает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Нимбус Мы обсудим условия. Условие номер 1: Я король Океана!
Рик Там, где я сру? Давай я...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Nimbus Итак, ты готов расписаться?
Rick Да, давай уже.
Mr. Nimbus А кто твой свидетель? Мой свидетель — осьминог...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Морти, это здорово, ты купил мне что-то? Ты посмотрел в окровавленные челюсти капитализма и сказал: «Ещё, пожалуйста!»? Я горжусь тобой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Почему я сливочное масло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Meta-Episode Writer Они подставили меня, чтобы я провалился! Они меня на#ели! Они меня на#ели, и тебе повезло, что я не взорву себе к#олю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Что насчёт моей бороды и нерождённого ребёнка?
Предыдущий Леон Отпустите их!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Ничего не пройдёт мимо Куриные Кости...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Ты просто не хочешь, чтобы я был счастлив, потому что тогда я перестану делать твои тупые поручения!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beth Smith Доктор Вонг ещё ни разу не ошибался...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Метаморф Месть — это могила, которая охватывает всё...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Лучший родитель — это Эволюция.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Да, Бум-Бум!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Нет дверей! Как только у вас появляются двери, у вас появляются и закрытые пространства!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Они это делают по телевизору.
Доктор Вонг ТВ позволяет британцам вручать друг другу призы за выпечку, Джерри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Она умерла так, как и жила — с излишком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Инсектоидный галактический агент Почему я не могу встретиться с твоими родителями? Тебя со мной стыдно?
Инсектоидный галактический агент Нет, с ними!
Инсектоидный галактический агент Ааа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Ладно, Нарния, погнали! Давай, чёрт возьми, погнали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лунный теленок Вы потратили наши жизни, наше будущее на фантазию!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Держи в уме, прежде чем резать, особенно с Семеном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Коннери играет испанца и не делает ничего с акцентом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Шабубу [Эксперт по сперме] Не переживайте, у меня есть простое решение.
[Перепрыгивает через перила, показывая всем средний палец]
Доктор Шабубу Увидимся в аду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Тронь мою штуку — умрёшь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Нам придётся работать в команде.
Morty Некоторые люди назвали бы это семьёй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Тебе это должно нравиться, иначе это сексизм!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
singer Зло! Зло! Злые вещи происходят!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Мне нравится музыка Тори Эймос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Ты не знаешь мою Историю...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Слушай, сегодня я проснулся с чувством стыда и отвращения, что я твой сын. А потом ты сделал что-то, что заставило тебя выглядеть как лох...
Jerry Больше нет, да, Морти?
Morty Нет, теперь перестань лажать и давай сделаем это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Увидимся позже, Мастурбаторы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Мы отклонились от курса по разнообразию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Воки-Токи, как в Крепком орешке, сука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты не обязан говорить 'пенис' каждый раз!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Культура тебя неплохо так поимела, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bird Person Ты, похоже, умираешь. Я постараюсь этого предотвратить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Нимбус Я МИСТЕР НИМБУС!
Рик Он будет это говорить много раз...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Это мистер Нимбус?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты, наверное,думаешь, почему я старый и голый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Пока, не взрывай мою планету!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рыцарь Солнца Я провозглашаю тебя сэром Мортимортом! Я сделал это чуть более рыцарски! Добрый день!
[Самоубийство]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [Спешащий Морти] Давай! Спешка — совершать ошибки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Вот как это заканчивается, Морти. Терпи с достоинством...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гость на вечеринке [к Морти] Убирайся отсюда, как тебя там зовут!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Напиши об этом в своём блоге!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick [Социальная инженерия] Психотерапевты заскучали, нам нужно увеличить их запас Инцест-порно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Так ты думал, что я отвезу тебя в центр Галактики и выброшу в вакуум космоса с твоим х#ем наружу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Великое бедствие уже близко!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Я не хочу, чтобы меня знали как Молокораздатчика!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти Предательство! Предательство со всех сторон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король Солнца Солнце — центр Солнечной системы!
[Коперник]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сын Сатурна У нас есть все Кольца и все Шары!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Женщина с куриными костями Я ВИЖУ ЭТО В КОСТЯХ!
[У неё глаза зашиты, но у неё есть куриные кости]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я не могу говорить сейчас, детка.
Beth Когда же ты сможешь?
Rick Хороший аргумент...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Рик, у тебя есть какое-нибудь устройство в форме руки, чтобы помочь мне открыть эту банку майонеза?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Глобальное потепление уже это делает! Но давай, сделай нас чуть более сырыми...
Mr. Nimbus Я для тебя шутка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Иногда нужно быть му#аком. Меня этому научил дедушка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Куки Магнито [Круто] Я Куки Магнито!
Морти Ты контролируешь ингредиенты для куки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Я не могу помочь, если не вижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Да, сэр, любезный сэр! Я слышу ваш Призыв к Приключению!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Что, собрался "Ой, чёрт" мне сказать по самые гланды?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Наблюдатель [Какой-то плавающий гиперинтеллектуальный геод] О, я здесь ради этого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ответы повернулись против меня, Морти. Нам нужно уходить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Пиписько Саммер, на самом деле не так уж плохо, когда привыкнешь.
Саммер Смит [Падает на колени, плача]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bird Person Это наша цель: Дихотомичный Дэниел!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый Клон Я не буду для них вкусным!
Второй Клон Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КЛОН 65417!
Первый Клон Первый Клон, Второй Клон: [Суицидальный Пакт]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Solo Vanity Card Ты всё это понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Единственный выход — это через этот гигантский чан с семенной жидкостью китов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Не обманывай мошенника, Морти! У меня есть друзья в Космических местах...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Нормально врать, когда ты сражаешься с размножающимся склерозом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Может, перестанешь давать мне оружие?
Rick Или делай это менее двусмысленно! Я уже на шаг впереди...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Эти вещи могут умирать? Я думал, он Космический!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Судья Наблюдатель Это был мой брат! Мне тоже не нравился его голос...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Живой Чурро Я оставлю тебя так, как ты оставил меня! Один на безлюдной планете, умоляя о смерти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Морти [Куато] Открой свой разум!
Рик Видишь? Морти понимает...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
НАБЛЮДАТЕЛЬ Абсурд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Все кончено, Папа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Это похоже на то, что ты должен сказать своему терапевту.
GI-man Я не верю в терапию!
Rick Что это вообще значит?
The President Он сайентолог.
Rick Что? Не поклоняйся Космическому Иисусу, это убого! Извини. Кланяйся как хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Волкобрат Это не они уходили, да?
Дракула Нет, это было бы хладнокровно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Собирай парку, Морти, мы едем в Норвегию! Или я могу улучшить твои навыки с помощью поддермальных обогревателей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Я не убиваю тебя снова! Я стал невосприимчивым! Я проходил какой-то тест в школе, и им пришлось вызвать Секретную службу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Собирай пуховик, Морти, мы едем в Норвегию! Или я мог бы добавить тебе подкожные обогреватели...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Твои побочные квесты не важны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Папа Всё в порядке! Телевизор говорит, что волноваться не о чем.
Ведущий новостей Гигантский Нагой Небесный Санта взорвался...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty Мне надоели эти безумные приключения! Это было слишком травматично! Я улаживаю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дьявол Какой бесполезный подарок от обезьяньей лапы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик [шёпотом] Джаббаджаббаджаббаджабба?
Саммер Ладно, давай сделаем это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Если я знаю этих му#аков, а я - один из них, они просто хотят затащить меня в свой клуб и потратить моё время на кучу вопросов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ты раздуваешь из этого такую проблему, какой её нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slow Moebius Извини, я просто хвастался своими силами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Стив Остин, Каменное Холодное Сердце! Я не знаю, что это значит, не знаю, почему я это сказал. Но, я настаиваю на своём. Стив Остин, Каменное Холодное Сердце!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trendor Гнёзда Варакса растянулись на триста галактик, а ты выбрал эту планету для охоты? Это гorgon дерьмо, чистое гorgon дерьмо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Summer Smith Пап, устройся на работу! Ты пытаешься создать драму, потому что тебе скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Терапевты, блин.
Beth Странная порода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Знаешь что, Морти? Это всё был тест. Замысловатый тест, чтобы сделать тебя более напористым.
Morty Серьёзно?
Rick Да, whatever.
[Засыпает]
Neutrino Bomb Сигнал обратного отсчёта!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Так ваши учёные работают над чем-то новым?
Microverse President Да. Это то, что они должны делать.
Rick Нет, я имею ввиду, как бы, крошечная вселенная?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Но этот проект тестировали! В очень дорогой симуляции!
Коллега Тогда это была паршивая симуляция!
[Джерри уходит]
Коллега Честно, как такой человек может прийти домой и спать с женой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Торговая тайна, Mr. Президент. Луч разрушения под моим присмотром. Змеиная кобура на ноге.
Президент Ха! Я обожаю этого парня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice Over А потом они бежали так быстро, как только могли, от гигантских кошачьих монстров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice Over Оплачено людьми из Трума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Да заходи, Птицек, веселись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Smith Я помню это по-другому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Никто меня не понимает...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джерри Смит Может, сыграем в Ятци?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Почему-то теперь чувствуется лучше, когда на нас смотрят!
[Социальная фасилитация, согласно Зайонцу и Зайонцу; Рик уже должен это знать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гараж Дэвид Мискэвидж на связи?
Рик ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aliен Мафия [в полном страхе повредить внуку Рика] Мы узнаем, что это такое, и купим это для тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T.S. Eliot [Нобелевский лауреат] Когда ты один посреди ночи,/ И просыпаешься в холодном поту и в аду страха./ Когда ты один посреди кровати,/ И просыпаешься так, будто тебя ударили по голове./ У тебя был запоминающийся кошмар,/ И у тебя есть неполадки...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терапевт Можно спросить, ты сейчас голограмма?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рыцарь Солнца 1 Какое прекрасное заявление!
Рыцарь Солнца 2 Я просто вдохновился прекрасным, что ты сказал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рыцарь Солнца 1 Король с членом?
Рыцарь Солнца 2 Что ты от меня хочешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morty У вас есть космические корабли и волшебные дамы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Граф Земли Дед Мороз? Что это такое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рыцарь Солнца Рыцари Солнца распались, пока я был на горшке? Солнце-кортко...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Кто теперь с тремя точками на лбу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек-Птица Рик, былоCanonical увидеть тебя снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терапевт Я не занимался полевой работой с тех пор, как закончил универ.
Президент Мы думаем, что жители Виргинии создали хиппи-сексуальный культ.
Терапевт Я тоже не делал этого с тех пор, как закончил универ.
Президент Ух ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Ты всего лишь диетолог!
Терапевт Когда ты работаешь в диетологии так долго, как я...