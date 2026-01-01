Теперь знаю, как найти в лесу самое грибное место: запомните 3 ориентира, чтобы набрать целую корзину

Хруст детства без укропа и хрена: огурцы по-болгарски бабуля покупала в магазинах СССР – теперь готовлю такие сам всего за 20 минут

Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево

Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках

После «Района № 9» Бломкамп снял Sci-Fi, который сочли провалом: спустя 13 на Netflix только и разговоров, что об «Элизиуме»

Рейтинг до 8,4 — и это чувствуется: 3 сериала, после которых «ещё одну серию и спать» звучит особенно наивно

Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса

В «Дюне 3» обойдемся без Харконненов: в трейлере засветили главного злодея — 2 части скрывался в тени

Озеро – лебединое, тест – непроходимый: вспомните 5 советских фильмов с актрисой-балериной?

«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова