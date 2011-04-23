В 6 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Доктор получает весточку из самого страшного места во Вселенной — детской спальни. Джордж просит о помощи сквозь время и пространство, до такой степени он боится монстров в своем шкафу.
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