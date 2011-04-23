Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку

Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»

Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны

«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)

«Не ругайся, Маня – лучше тест пройди»: настоящий знаток «Места встречи» ответит без подсказки – вопрос всего один, зато какой

После «Невского» пересмотрела кучу детективов с Паламарчуком: вот 3 сериала, которые особенно зацепили

Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5

«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат

Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана

Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру