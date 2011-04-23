В 6 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктор, Эми, Рори и Ривер встречаются где-то в США. Каждый получил по конверту с датой, временем и картой. Никакой подписи, но подозрительного синего цвета, как ТАРДИС. Кто является отправителем?
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