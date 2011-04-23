В 6 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» бушует солнечная буря. Дженнифер теряет рассудок из-за человеческих воспоминаний. Она требуют мести, девушке важно, чтобы люди заплатили за свои деяния. Грядет революция.
Не Москва и не Питер: россияне массово мечтают перебраться на ПМЖ в этот приграничный город
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
После «Невского» пересмотрела кучу детективов с Паламарчуком: вот 3 сериала, которые особенно зацепили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail