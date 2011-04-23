В 6 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» Доктор готовится к смерти. В последние дни он посещает своего друга Крейга и снова оказывается втянут в загадочный круговорот событий. Люди исчезают, серебристая крыса бегает по торговому центру.
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