В 6 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Эми Понд похитили, и Доктор собирает армию, чтобы ее спасти. Пока они с Рори пролетают сквозь галактики, враги повелителя времени уже готовят для него ловушку, в которую он обязательно попадет.
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