В 6 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Понды путешествуют в поисках Мелоди Понд. ТАРДИС их заносит в Берлин 1930-х годов, где повелитель времени встречается лицом к лицу с самым опасным военным преступником XX века — Адольфом Гитлером.
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