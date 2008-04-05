В 4 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Донна оказываются в 1926 году. Агата Кристи пропадает на 10 дней. Теперь Доктору и его спутнице предстоит расследовать чрезвычайно английское убийство. Вот только почему в саду летает гигантская оса?
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