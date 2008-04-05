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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 4 Серия 12

Доктор Кто 2005 - 2022 12 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Доктор Кто»
Соучастники
Сезон 4 / Серия 1 5 апреля 2008
Огни Помпей
Сезон 4 / Серия 2 12 апреля 2008
Планета удов
Сезон 4 / Серия 3 19 апреля 2008
План сонтаранцев
Сезон 4 / Серия 4 26 апреля 2008
Отравленное небо
Сезон 4 / Серия 5 3 мая 2008
Дочь Доктора
Сезон 4 / Серия 6 10 мая 2008
Единорог и оса
Сезон 4 / Серия 7 17 мая 2008
Тишина в библиотеке
Сезон 4 / Серия 8 31 мая 2008
Лес мертвецов
Сезон 4 / Серия 9 7 июня 2008
Полночь
Сезон 4 / Серия 10 14 июня 2008
Поверни налево
Сезон 4 / Серия 11 21 июня 2008
Украденная Земля
Сезон 4 / Серия 12 28 июня 2008
Конец путешествия
Сезон 4 / Серия 13 5 июля 2008
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» на Земле царствует империя Далеков. Союзники Доктора — Роуз, Сара Джейн, капитан Джек Харкнесс и Марта — собираются восстановить правосудие и вернуть Землю человечеству.

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