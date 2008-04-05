В 4 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» на Земле царствует империя Далеков. Союзники Доктора — Роуз, Сара Джейн, капитан Джек Харкнесс и Марта — собираются восстановить правосудие и вернуть Землю человечеству.
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