В 4 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» на Землю прилетает военная нация Сонтаранцев. Они планируют использовать планету для клонирования. Изобретение Раттигана оказалось слишком новым для XXI века. Доктор, Марта и Донна пытаются спасти Землю.
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