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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 4 Серия 5

Доктор Кто 2005 - 2022 5 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Доктор Кто»
Соучастники
Сезон 4 / Серия 1 5 апреля 2008
Огни Помпей
Сезон 4 / Серия 2 12 апреля 2008
Планета удов
Сезон 4 / Серия 3 19 апреля 2008
План сонтаранцев
Сезон 4 / Серия 4 26 апреля 2008
Отравленное небо
Сезон 4 / Серия 5 3 мая 2008
Дочь Доктора
Сезон 4 / Серия 6 10 мая 2008
Единорог и оса
Сезон 4 / Серия 7 17 мая 2008
Тишина в библиотеке
Сезон 4 / Серия 8 31 мая 2008
Лес мертвецов
Сезон 4 / Серия 9 7 июня 2008
Полночь
Сезон 4 / Серия 10 14 июня 2008
Поверни налево
Сезон 4 / Серия 11 21 июня 2008
Украденная Земля
Сезон 4 / Серия 12 28 июня 2008
Конец путешествия
Сезон 4 / Серия 13 5 июля 2008
О чем серия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» на Землю прилетает военная нация Сонтаранцев. Они планируют использовать планету для клонирования. Изобретение Раттигана оказалось слишком новым для XXI века. Доктор, Марта и Донна пытаются спасти Землю.

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