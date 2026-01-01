Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Editing Fiction/Entertainment
Победитель
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Writer
Победитель
Best Sound Fiction/Entertainment
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучший драматический телесериал
Победитель
Audience Award (TV)
Победитель
New Media Developer
Номинант
Break-Through Talent
Номинант
Best Director
Номинант
New Media Developer
Номинант
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Virgin Media's Must-See Moment
Номинант
BAFTA 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA 2011
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Visual Effects
Номинант
Best Editing Fiction/Entertainment
Номинант
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