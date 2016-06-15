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Киноафиша Сериалы На ножах

На ножах (2016 - …)

На ножах 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 122 часа 24 минуты
О чем телешоу

В ток-шоу "На ножах" ведущему Константину Ивлеву предстоит испытать свои способности в превращении безнадежно убыточных ресторанов в прибыльные бизнесы. Он отправляется в турне по различным городам и областям России, чтобы найти заведения, которые нуждаются в помощи и поддержке.

В каждом эпизоде Ивлев встречается с владельцами ресторанов, изучает меню, определяет проблемы, стоящие на пути к успеху, и предлагает решения. Он помогает с выбором блюд, подсказывает, какую атмосферу создать в ресторане, как улучшить сервис и повысить уровень обслуживания посетителей.

В конечном итоге, благодаря профессиональному подходу Константина Ивлева, убыточные рестораны превращаются в прибыльный бизнес, привлекающий большое количество посетителей. Программа не только помогает с обновлением меню и изменением интерьера - она раскрывает потенциал каждого заведения, показывает рестораторам, что нужно делать, чтобы добиться успеха в бизнесе, и делает ее зрителям полезной и интересной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Ивлев
Константин Ивлев Presenter
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 8-го сезона телешоу «На ножах»
Санкт-Петербург. Две долмы
Сезон 8 Серия 13
5 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
На ножах - Сезон 1 Сезон 1
2016, 20 эпизодов
На ножах - Сезон 2 Сезон 2
2016, 20 эпизодов
На ножах - Сезон 3 Сезон 3
2017, 20 эпизодов
На ножах - Сезон 4 Сезон 4
2019, 20 эпизодов
На ножах - Сезон 5 Сезон 5
2019, 11 эпизодов
На ножах - Сезон 6 Сезон 6
2020, 26 эпизодов
На ножах - Сезон 7 Сезон 7
2021, 23 эпизода
На ножах - Сезон 8 Сезон 8
2023, 13 эпизодов
Кадры из телешоу
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