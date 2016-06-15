В ток-шоу "На ножах" ведущему Константину Ивлеву предстоит испытать свои способности в превращении безнадежно убыточных ресторанов в прибыльные бизнесы. Он отправляется в турне по различным городам и областям России, чтобы найти заведения, которые нуждаются в помощи и поддержке.

В каждом эпизоде Ивлев встречается с владельцами ресторанов, изучает меню, определяет проблемы, стоящие на пути к успеху, и предлагает решения. Он помогает с выбором блюд, подсказывает, какую атмосферу создать в ресторане, как улучшить сервис и повысить уровень обслуживания посетителей.

В конечном итоге, благодаря профессиональному подходу Константина Ивлева, убыточные рестораны превращаются в прибыльный бизнес, привлекающий большое количество посетителей. Программа не только помогает с обновлением меню и изменением интерьера - она раскрывает потенциал каждого заведения, показывает рестораторам, что нужно делать, чтобы добиться успеха в бизнесе, и делает ее зрителям полезной и интересной.