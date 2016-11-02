Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

На ножах (2016), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу На ножах
Киноафиша Сериалы На ножах Сезоны Сезон 2
Na nozhah 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «На ножах»

Во 2-м сезоне шоу «На ножах» известный российский повар продолжит свое путешествие по России в поисках ресторанов, которые давно пора закрыть. Однако вместо этого Ивлев попробует дать им вторую жизнь, исправив ошибки владельцев. Он будет работать с официантами и работниками кухни, а также разработает полностью новое меню. Шеф посетит подмосковную кофейню «Арабика», где царит полный беспредел, а сотрудники отказываются признавать свою вину. Только после того, как гости лично поприсутствуют на кухне заведения, персонал начнет принимать меры и под талантливым управлением стараться измениться к лучшему.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Кленово. Маракеш
Сезон 2 Серия 1
2 ноября 2016
Люберцы. Ухтомская усадьба
Сезон 2 Серия 2
23 ноября 2016
Нижний Новгород. Компот
Сезон 2 Серия 3
30 ноября 2016
Нижний Новгород. Венский дворик
Сезон 2 Серия 4
7 декабря 2016
Владимир. Этаж
Сезон 2 Серия 5
14 декабря 2016
Владимир. Стрелецкая застава
Сезон 2 Серия 6
21 декабря 2016
Новогодний корпоратив
Сезон 2 Серия 7
31 декабря 2016
Екатеринбург. Эликсир
Сезон 2 Серия 8
1 февраля 2017
Екатеринбург. Петров двор
Сезон 2 Серия 9
8 февраля 2017
Москва. Кроличья нора
Сезон 2 Серия 10
15 февраля 2017
Москва. Солод
Сезон 2 Серия 11
22 февраля 2017
Сочи. Заправка
Сезон 2 Серия 12
1 марта 2017
Сочи. Сокол
Сезон 2 Серия 13
15 марта 2017
Краснодар. Кафе RED
Сезон 2 Серия 14
22 марта 2017
Краснодар. Густо Джусто
Сезон 2 Серия 15
29 марта 2017
Пермь. Дежавю
Сезон 2 Серия 16
5 апреля 2017
Пермь. #DEDUSHKA
Сезон 2 Серия 17
12 апреля 2017
Щелково. WOM cafe
Сезон 2 Серия 18
19 апреля 2017
Щелково. Арабика
Сезон 2 Серия 19
26 апреля 2017
Санкт-Петербург. Драма и комедия
Сезон 2 Серия 20
17 мая 2017
График выхода всех сериалов
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше