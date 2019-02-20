Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
На ножах (2016), 4 сезон

Название Сезон 4
Премьера сезона 20 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «На ножах»

В 4-м сезоне шоу «На ножах» вместе со своей командой шеф Ивлев Константин отправится на поиски заведений, которые приносят владельцам сплошные неприятности. Из-за неправильного управления, невкусной еды и халатного отношения к рабочим процессам часто даже перспективные рестораны теряют свои позиции, приводя к серьезным убыткам. Знаменитый повар побывает в Боровске, Курске, Ульяновске, Перми и других городах необъятной родины. Его и зрителей ждут неприкрытые откровения о работе российского общепита, но мастер терпелив и постарается помочь заведениям обрести второе дыхание.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

Санкт-Петербург. Sorry Daddy
Сезон 4 Серия 1
20 февраля 2019
Нижний Новгород. Best Burger
Сезон 4 Серия 2
27 февраля 2019
Санкт-Петербург. Brucke
Сезон 4 Серия 3
6 марта 2019
Москва. Багратионофф
Сезон 4 Серия 4
13 марта 2019
Москва. Валисоти
Сезон 4 Серия 5
20 марта 2019
Боровск. Изба
Сезон 4 Серия 6
27 марта 2019
Боровск. Микадо
Сезон 4 Серия 7
3 апреля 2019
Пермь. Синяя борода
Сезон 4 Серия 8
10 апреля 2019
Пермь. В гости
Сезон 4 Серия 9
17 апреля 2019
Казань. Наше место
Сезон 4 Серия 10
15 мая 2019
Казань. Barduck
Сезон 4 Серия 11
22 мая 2019
Тамбов. Помидор
Сезон 4 Серия 12
29 мая 2019
Тамбов. Лес
Сезон 4 Серия 13
26 июня 2019
Ростов Великий. Покровские ворота
Сезон 4 Серия 14
7 августа 2019
Ростов Великий. Иван Царевич
Сезон 4 Серия 15
14 августа 2019
Саранск. Прокофий
Сезон 4 Серия 16
11 декабря 2019
Курск. Cherdak
Сезон 4 Серия 17
19 декабря 2019
Ульяновск. Deku
Сезон 4 Серия 18
26 декабря 2019
Зеленоград. Креветка
Сезон 4 Серия 19
22 января 2020
Курск. Эли`S
Сезон 4 Серия 20
29 января 2020
