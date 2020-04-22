На ножах (2016), 6 сезон

Название Сезон 6
Премьера сезона 22 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 26
Продолжительность сезона 20 часов 48 минут
О чем 6-й сезон телешоу «На ножах»

В 6-м сезоне шоу «На ножах» снова покажет рестораны, которые мало кто посещает в то время, как долги их собственников только увеличиваются. Известный повар Ивлев отправится в путешествие не только по столичным городам, но и по областным центрам и небольшим населенным пунктам. Убыточные рестораны совершенно не похожи друг на друга, если это касается меню и интерьера. Но во многом у них есть и досадные сходства: халатное отношение к гостям, плохо обученный персонал, невкусная пища. Шеф, имеющий огромный опыт в ресторанном бизнесе, постарается исправить недочеты, чтобы привлечь в заведения клиентов.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

Нижний Новгород. Мартинс
Сезон 6 Серия 1
22 апреля 2020
Нижний Новгород. Рыжая Сара
Сезон 6 Серия 2
29 апреля 2020
Краснодар. Festival
Сезон 6 Серия 3
13 мая 2020
Краснодар. Mark
Сезон 6 Серия 4
20 мая 2020
Санкт-Петербург. Триzет
Сезон 6 Серия 5
27 мая 2020
Санкт-Петербург. Проспект
Сезон 6 Серия 6
3 июня 2020
Адлер. Bierman
Сезон 6 Серия 7
27 января 2021
Сочи. Осетинские пироги
Сезон 6 Серия 8
3 февраля 2021
Ростов-на-Дону. Страна Чудес
Сезон 6 Серия 9
10 февраля 2021
Москва. Жако
Сезон 6 Серия 10
17 февраля 2021
Звенигород. У Камина
Сезон 6 Серия 11
24 февраля 2021
Мытищи. Караоке Б2
Сезон 6 Серия 12
3 марта 2021
Кашин. Золотое кольцо
Сезон 6 Серия 13
10 марта 2021
Калязин. Усадьба
Сезон 6 Серия 14
17 марта 2021
Санкт-Петербург. Капитан
Сезон 6 Серия 15
24 марта 2021
Санкт-Петербург. Papa Jonny
Сезон 6 Серия 16
31 марта 2021
Москва. Славянский
Сезон 6 Серия 17
7 апреля 2021
Москва. Гнездо
Сезон 6 Серия 18
14 апреля 2021
Сочи. Ганс
Сезон 6 Серия 19
21 апреля 2021
Сочи. Искра
Сезон 6 Серия 20
22 апреля 2021
Краснодар. Детский клуб
Сезон 6 Серия 21
28 апреля 2021
Краснодар. Bazar
Сезон 6 Серия 22
12 мая 2021
Подольск. Синяя птица
Сезон 6 Серия 23
19 мая 2021
Тольятти. Белый попугай
Сезон 6 Серия 24
26 мая 2021
Тольятти. Супер Рон
Сезон 6 Серия 25
2 июня 2021
Ростов-на-Дону. Креветка
Сезон 6 Серия 26
9 июня 2021
