Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

На ножах (2016), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу На ножах
Киноафиша Сериалы На ножах Сезоны Сезон 8
Na nozhah 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 18 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 19 часов 12 минут
О чем 8-й сезон телешоу «На ножах»

В 8-м сезоне шоу «На ножах» меняет ресторанный бизнес к лучшему. Константин Ивлев отправится в разные города России, чтобы реабилитировать заведения, которые находятся в плачевном состоянии. Многие из них давно пора закрыть, однако шеф способен привести в порядок дела даже убыточных проектов. Он посетит «Пирожковую Голенецкой» – петербургский общепит, где случился внезапный отток гостей. Больше место не пользуется популярностью у горожан, весь персонал пришлось уволить, а на кухне происходит настоящий ад: владелица не ладит со своими подопечными, оборудование почти не работает. В таком случае помощь Ивлева просто необходима.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серпухов. Тори
Сезон 8 Серия 1
18 января 2023
Красногорск. Арёл
Сезон 8 Серия 2
25 января 2023
Орел. Pint House
Сезон 8 Серия 3
1 февраля 2023
Орёл. Jazzva
Сезон 8 Серия 4
8 февраля 2023
Серпухов. Blueberryz
Сезон 8 Серия 5
15 февраля 2023
Долгопрудный. Дюшес
Сезон 8 Серия 6
22 февраля 2023
Клин. Навруз
Сезон 8 Серия 7
1 марта 2023
Москва. Базилик
Сезон 8 Серия 8
9 марта 2023
Подольск. Утёсoff
Сезон 8 Серия 9
15 марта 2023
Александров. Ложки-кружки
Сезон 8 Серия 10
20 марта 2023
Монино. Мерси
Сезон 8 Серия 11
22 марта 2023
Электросталь. Амстердам моментс
Сезон 8 Серия 12
29 марта 2023
Санкт-Петербург. Две долмы
Сезон 8 Серия 13
5 апреля 2023
Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой
Сезон 8 Серия 14
12 апреля 2023
Сочи. Corner Cafe
Сезон 8 Серия 15
19 апреля 2023
Домодедово. Синий лось
Сезон 8 Серия 16
26 апреля 2023
Адлер. Тамада
Сезон 8 Серия 17
10 мая 2023
Краснодар. Иерусалим
Сезон 8 Серия 18
17 мая 2023
Краснодар. Паровоz
Сезон 8 Серия 19
24 мая 2023
Красногорск. Leto
Сезон 8 Серия 20
31 мая 2023
Домодедово. МЁD
Сезон 8 Серия 21
7 июня 2023
Красногорск. Парма
Сезон 8 Серия 22
14 июня 2023
Санкт-Петербург. Pitstop
Сезон 8 Серия 23
21 июня 2023
Санкт-Петербург. ЧБ кафе
Сезон 8 Серия 24
28 июня 2023
График выхода всех сериалов
Россияне переходят на цифровую коммуналку: уже в июне за воду будем платить по-новому
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше