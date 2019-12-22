На ножах (2016), 5 сезон

Название Сезон 5
Премьера сезона 22 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 5-й сезон телешоу «На ножах»

В 5-м сезоне шоу «На ножах» отечественным ресторанам вновь придется несладко, ведь с критикой на них обрушится сам Константин Ивлев. Он побывает в нескольких заведениях, которые остро нуждаются в профессиональной помощи. Несмотря на сопротивление управляющих и персонала, шеф будет стараться исправить допущенные ошибки, которые привели к тому, что гости обходят заведение стороной. По приглашению владельцев Ивлев посетит разные города страны: Астрахань и Тулу, Ростов-на-Дону и Саранск. Там ему откроется широкий простор для творчества и не один убыточный ресторан, который предстоит открыть с нуля.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

Ростов-на-Дону. Corfu
Сезон 5 Серия 1
22 декабря 2019
Саранск. Super Good
Сезон 5 Серия 2
5 февраля 2020
Ульяновск. Бульба
Сезон 5 Серия 3
19 февраля 2020
Ростов-на-Дону. Аладдин
Сезон 5 Серия 4
26 февраля 2020
Зеленоград. Батчер`с
Сезон 5 Серия 5
4 марта 2020
Астрахань. Дворик
Сезон 5 Серия 6
11 марта 2020
Астрахань. Очень вкусно
Сезон 5 Серия 7
18 марта 2020
Тула. Маяк
Сезон 5 Серия 8
25 марта 2020
Тула. Brutal
Сезон 5 Серия 9
1 апреля 2020
Королев. Садко
Сезон 5 Серия 10
8 апреля 2020
Красноармейск. Геоцент
Сезон 5 Серия 11
15 апреля 2020
