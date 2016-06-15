На ножах (2016), 1 сезон

Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «На ножах»

В 1-м сезоне шоу «На ножах» знаменитый шеф нанесет визит в 20 ресторанов, которые находятся на грани краха. Когда-то там не было отбоя от клиентов, а за столики приходилось сражаться, но некачественное управление испортило все. Ивлев постарается обнаружить проблемы и исправить их. Одним из заведений будет «Старый Стокер» – культовый петербургский клуб, который славился своей мистической атмосферой и мощными готическими концертами. Несмотря на внешние атрибуты, посетители очень скоро перестали приходить туда из-за плохого обслуживания и невкусной еды. Владельцы в отчаянии, но их ждет сюрприз от шефа.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

Самара. Ярга
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2016
Казань. Bolaq
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2016
Москва. Баклажан
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2016
Санкт-Петербург. Пивной этикет
Сезон 1 Серия 4
6 июля 2016
Казань. Куйлюк
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2016
Санкт-Петербург. Route 148
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2016
Ростов-на-Дону. У Бориса
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2016
Санкт-Петербург. Старый Стокер
Сезон 1 Серия 8
3 августа 2016
Москва. Кафе One
Сезон 1 Серия 9
10 августа 2016
Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса
Сезон 1 Серия 10
17 августа 2016
Санкт-Петербург. Мьод
Сезон 1 Серия 11
24 августа 2016
Москва. Астерия
Сезон 1 Серия 12
31 августа 2016
Химки. Репин
Сезон 1 Серия 13
7 сентября 2016
Ярославль. Шафран
Сезон 1 Серия 14
14 сентября 2016
Ярославль. Хлебсоль
Сезон 1 Серия 15
21 сентября 2016
Волгоград. Shabash
Сезон 1 Серия 16
28 сентября 2016
Волгоград. Freddys
Сезон 1 Серия 17
5 октября 2016
Пушкино. Авеню
Сезон 1 Серия 18
12 октября 2016
Москва. Берлога
Сезон 1 Серия 19
19 октября 2016
Королев. Вельвет
Сезон 1 Серия 20
26 октября 2016
