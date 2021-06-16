Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

На ножах (2016), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу На ножах
Киноафиша Сериалы На ножах Сезоны Сезон 7
Na nozhah 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 16 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 23
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 7-й сезон телешоу «На ножах»

В 7-м сезоне шоу «На ножах» снова откликнется на мольбы о помощи владельцев ресторанов. Их проекты постигла незавидная участь, ведь они давно не в почете у гостей. Константин Ивлев проведет тщательную работу, чтобы узнать, чем заведения не угодили публике. Это может быть как некачественная пища, так и наплевательское отношение официантов. Но исправлять ошибки никогда не поздно, особенно при поддержке строгого, но терпеливого мастера. Он полностью проработает несовершенства и изменит рестораны в лучшую сторону, создав им неповторимый стиль и атмосферу. Главное, чтобы этого хотели и собственники бизнеса.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Екатеринбург. У Вани
Сезон 7 Серия 1
16 июня 2021
Лыткарино. Medea
Сезон 7 Серия 2
23 июня 2021
Оренбург. Опера
Сезон 7 Серия 3
12 января 2022
Оренбург. Мангал 56
Сезон 7 Серия 4
19 января 2022
Санкт-Петербург. ФилоСовия
Сезон 7 Серия 5
26 января 2022
Оренбург. Basement
Сезон 7 Серия 6
2 февраля 2022
Краснодар. China Mama
Сезон 7 Серия 7
9 февраля 2022
Вольск. Айвенго
Сезон 7 Серия 8
16 февраля 2022
Краснодар. Колесница
Сезон 7 Серия 9
23 февраля 2022
Сергиев Посад. Русская деревня
Сезон 7 Серия 10
2 марта 2022
Горячий Ключ. Тип-Топ
Сезон 7 Серия 11
9 марта 2022
Балаково. Карабас Баробас
Сезон 7 Серия 12
16 марта 2022
Москва. Территория
Сезон 7 Серия 13
23 марта 2022
Екатеринбург. Room Cafe
Сезон 7 Серия 14
30 марта 2022
Краснодар. Пивной офис
Сезон 7 Серия 15
6 апреля 2022
Оренбург. Башня
Сезон 7 Серия 16
13 апреля 2022
Ставрополь. ГироБум
Сезон 7 Серия 17
20 апреля 2022
Михайловск. Big Russian Burger
Сезон 7 Серия 18
27 апреля 2022
Москва. Чили
Сезон 7 Серия 19
4 мая 2022
Москва. Гирос
Сезон 7 Серия 20
11 мая 2022
Москва. Аэроплан
Сезон 7 Серия 21
18 мая 2022
Москва. Баклажан
Сезон 7 Серия 22
25 мая 2022
Санкт-Петербург. Appetito
Сезон 7 Серия 23
1 июня 2022
График выхода всех сериалов
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше