На ножах (2016), 3 сезон

Na nozhah 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «На ножах»

В 3-м сезоне шоу «На ножах» зрителей ждет очередная порция правды о работе отечественного общепита. Шеф Ивлев побывает во множестве заведений в разных городах, чтобы выявить недостатки, которые привели к убыточности проекта. Он даст ресторанам второй шанс и попробует преобразить не только меню, но и внутреннюю кухню. На этот раз повар отправится в «Террасу», которая находится в самом сердце Калининграда. Когда-то она была важной гастрономической локацией города, но невзрачное меню и конфликты сотрудников уничтожили подающий надежды ресторан. Ивлев разберется в происходящем и постарается реабилитировать заведение.

Рейтинг шоу

5.0
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb

Список серий телешоу На ножах

Санкт-Петербург. Два хвоста
Сезон 3 Серия 1
6 сентября 2017
Москва. Айва
Сезон 3 Серия 2
13 сентября 2017
Москва. Ритмика
Сезон 3 Серия 3
18 декабря 2017
Новороссийск. Karabas-Barabas
Сезон 3 Серия 4
19 декабря 2017
Новороссийск. Pub Club
Сезон 3 Серия 5
20 декабря 2017
Москва. Potato House
Сезон 3 Серия 6
21 декабря 2017
Подольск. Емеля
Сезон 3 Серия 7
31 января 2018
Анапа. Ё Бар
Сезон 3 Серия 8
31 января 2018
Анапа. Рай
Сезон 3 Серия 9
7 февраля 2018
Солнечногорск. Царский
Сезон 3 Серия 10
14 февраля 2018
Павловский Посад. Катана
Сезон 3 Серия 11
21 февраля 2018
Калининград. Rush
Сезон 3 Серия 12
28 февраля 2018
Калининград. Терраса
Сезон 3 Серия 13
7 марта 2018
Жуковский. Луна
Сезон 3 Серия 14
14 марта 2018
Сочи. Причал
Сезон 3 Серия 15
21 марта 2018
Сочи. Funduk
Сезон 3 Серия 16
28 марта 2018
Солнечногорск. Маренгольц
Сезон 3 Серия 17
4 апреля 2018
Москва. Все свои
Сезон 3 Серия 18
11 апреля 2018
Санкт-Петербург. Prim-Grill
Сезон 3 Серия 19
18 апреля 2018
Санкт-Петербург. Миледи
Сезон 3 Серия 20
25 апреля 2018
