Stargate SG-1 1997 - 2007 season 5

Stargate SG-1 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 29 June 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Stargate SG-1" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» история героев, которые бороздят просторы галактики, продолжается. Космическое судно, на котором перемещаются члены команды ЗВ-1, взятое ими у Хроноса, неожиданно оказывается в другой галактике. Это происходит в результате воздействия взрывной волны. Теперь всех представителей отряда отделяет от их родной планеты Земля четыре миллиона световых лет. Вместе с ними в ловушку попадает и флагман Апофиса. Гоа’улды собираются воспользоваться ситуацией, но тут в происходящее вмешивается никому не известный корабль. Он совершает нападение на корабль гоа’улдов.

7.4
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 5 list of episodes.

Enemies
Season 5 Episode 1
29 June 2001
Threshold
Season 5 Episode 2
6 July 2001
Ascension
Season 5 Episode 3
13 July 2001
The Fifth Man
Season 5 Episode 4
20 July 2001
Red Sky
Season 5 Episode 5
27 July 2001
Rite of Passage
Season 5 Episode 6
3 August 2001
Beast of Burden
Season 5 Episode 7
10 August 2001
The Tomb
Season 5 Episode 8
17 August 2001
Between Two Fires
Season 5 Episode 9
24 August 2001
2001
Season 5 Episode 10
31 August 2001
Desperate Measures
Season 5 Episode 11
7 September 2001
Wormhole X-Treme!
Season 5 Episode 12
8 September 2001
Proving Ground
Season 5 Episode 13
8 March 2002
48 Hours
Season 5 Episode 14
15 March 2002
Summit (1)
Season 5 Episode 15
22 March 2002
Last Stand (2)
Season 5 Episode 16
29 March 2002
Fail Safe
Season 5 Episode 17
5 April 2002
The Warrior
Season 5 Episode 18
12 April 2002
Menace
Season 5 Episode 19
26 April 2002
The Sentinel
Season 5 Episode 20
3 May 2002
Meridian
Season 5 Episode 21
10 May 2002
Revelations
Season 5 Episode 22
17 May 2002
