Карим Темирханов
Киноафиша Персоны Карим Темирханов

Карим Темирханов

Популярные фильмы

Пассажиры 5.0
Пассажиры (2024)
Рейс 314 0.0
Рейс 314 (2025)
0.0
Система 05 (2017)

Фильмография Карим Темирханов

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Сценарист 1 Актер 3
Рейс 314
Рейс 314
комедия 2025, Россия
Пассажиры 5
Пассажиры Passazhiry
боевик, триллер 2024, Россия
Смотреть трейлер
Система 05
детектив, триллер 2017, Россия
Смотреть трейлер
