Артем Федотов о режиссерах, актерах и том, что вдохновляет его в кино

Российский актер театра и кино, каскадер и театральный режиссер Артем Федотов рассказывает о своих любимых фильмах, актерах и режиссерах, к которым возвращается снова и снова, делится наблюдениями о современной кинематографии и сериалах

Ваш любимый режиссер?

Всего один? Один в поле не воин (улыбается). Трудно выделить кого-то одного. Каждый режиссер говорит, как правило, на определенную тему, а темы каждый день новые. Так что сегодня — Тим Бертон. Его последняя работа «Уэнздей» прямо вернула меня в детство.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

«В движении» Филиппа Янковского. Очень крепкая и динамичная картина. Она и больше 20 лет назад смотрелась прогрессивно, а сейчас вообще так, как будто вчера сняли. Фильм, в котором все на месте.

«Человек у окна», несправедливо тихо прошедший в прокате. Юрий Николаевич Стоянов наконец-то начал много сниматься! Дай Бог ему здоровья.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Пойдем по классике — «Друзья» и «Доктор Хаус».

Любимая комедия?

«Служебный роман». Хоть с возрастом все сложнее называть ее только комедией. Сейчас уже вообще с жанрами трудно — будто кризис какой-то (улыбается).

Любимый(-ая) актер/актриса, который(-ая) вдохновляет?

Рэйф Файнс. Ему, наверное, завидует каждый актер. Человек, сыгравший всех — от ангела до беса. Очень серьезный диапазон мастерства, и, конечно, это вдохновляет!

Любимый советский фильм?

«Москва слезам не верит» — могу смотреть эту картину еще полтора миллиона раз. Владимир Валентинович Меньшов — гений. Вы прекрасно и без меня это знаете. Но каков?!

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас «Мейр из Исттауна». Потянуло немного на детективы. Да и порекомендовать не грех. Кейт Уинслет удивительная — тоже актриса с очень широким амплуа.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Слава Богу, за последнее время стало много сниматься качественного кино и сериалов. Я бы порекомендовал в принципе смотреть российские проекты. Мы очень серьезными темпами начали расти и выпускаем все больше сериалов, которые вызывают интерес и за пределами страны. Пусть в начале 90-х казалось, что мы сильно отстали, но это был всего лишь перерыв.

