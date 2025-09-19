Меню
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться Представьте мир, где апокалипсис превращается в источник веселья, а глобальные бедствия становятся уморительными приключениями. Звучит странно? Именно так и устроены лучшие комедии о катастрофах — они заставляют нас смеяться до слез и одновременно испытывать страх. В этих фильмах обычные люди сталкиваются с невероятными угрозами: будь то нашествие зомби, падение метеорита или восстание мертвецов. Но вместо того чтобы паниковать, герои находят в себе силы шутить, иронизировать и даже радоваться происходящему.
19 сентября 2025 13:13
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
