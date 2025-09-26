«Подноготная»: Рецензия Киноафиши

Коренной американец Стерлин Харджо прославился криминальной, но при этом очаровательной историей «Псы резервации». Новый проект он решает посвятить своему знакомому Ли Рою Чапману, ушедшему из жизни ровно десять лет назад. Журналист-самоучка уже в зрелом возрасте взялся за исследование прошлого своего города. В своих материалах он разоблачил связь основателя Талсы с Ку-клукс-кланом, что привело к переименованию улиц и районов. Он также основал хранилище забытых артефактов Оклахомы, чью деятельность активно поддерживают и сегодня. Главный герой «Подноготной» хоть и носит имя Ли, но является плодом воображения Харджо, дарящего своему приятелю фэнтезийную оду.

Ли Рэйбон — классический неудачник: он держит невостребованный магазин антикварных книг, мать его ребенка живет с другим мужчиной, а денег не хватает даже на зарплату кассирше. Но герой все равно вызывает симпатию благодаря своей страсти — одержимости поиском правды. Договариваясь о публикациях то в местном журнале, то в газетенке с эротикой, Ли пытается обличить коррупционные махинации семьи будущего губернатора Дональда Уошберга. Сразу после печати одной из таких статей брат Дональда совершает самоубийство, но неужели Ли тому виной? Хоть Уошберги и пытаются выставить все в этом свете, Ли находит предсмертные записки, доказывающие обратное.

Не будучи жителем Америки, сложно прочувствовать всю любовь сценаристов к штату Оклахома и ее культуре, но дух места прекрасно передают второстепенные персонажи. Семья главного героя, работники его магазина, владельцы соседних лавок, редакторы изданий, местные бандиты — все они прописаны с такой теплотой и достоверностью, что реальность их существования не поддается сомнению. Встречи с ними дарят сериалу бойкую динамику за счет столь филигранных и уморительных диалогов, что их можно разбирать на цитаты.

Все эти лица вращаются на орбите главного героя в невероятном исполнении Итана Хоука. Будто после встречи с возлюбленной в «Перед рассветом» их пути не пересеклись в продолжении, а привели болтливого циника не на писательскую, а журналистскую дорожку. Вдохновившись нуаром 1973 года «Долгое прощание», Харджо делает своего Ли антиподом типичного жанрового сыщика. Вечно бормочущий что-то себе под нос, курящий сигарету за сигаретой герой «Долгого прощания» находит свое отражение в Ли (тот любит прикусывать зубочистку и с той же одержимостью следит за наличием шляпы на голове). Оба они сохраняют обезоруживающую честность в криминальном мире. В «Долгом прощании» герой трогателен и вызывает улыбку, те же чувства рождает и Ли, чье вечно разбитое лицо и мятая одежда делают его образ еще комичнее, а контраст с его высокими целями — ярче.

«Подноготная» увлекает не только героями, но и детективным сюжетом. Южный нуар здесь переплетается с вестернами, напряжением «Во все тяжкие», вкраплениеми магического реализма «Псов резервации» и даже «Твин Пикса» благодаря камерной локации с уютными забегаловками, Кайлу Маклоклену в роли будущего губернатора и совам, которые не то, чем кажутся (книжный магазин Ли в переводе носит название «ухающая слова» или же просто «филин»).

Харджо цитирует многих любимых авторов — заметно, например, влияние братьев Коэн, — и на этом фоне создает еще и собственное, уникальное исследование современного мира печати. Талса будто зависла вне времени: пока продавщицы смотрят ролики по макияжу, Ли раздает всем встречным свои «визитки» на обычных стикерах, публикуется только в физических изданиях и расплачивается исключительно наличкой. Такой самоотверженности могут позавидовать даже работники «Газеты» — недавнего спин-оффа «Офиса».

Без активной рекламной кампании остается надеяться, что «Подноготная» найдет своего зрителя, ведь целевая аудитория у нее широкая: от любителей классического нуара до современных комедий. Опираясь на блестящие актерские работы и крепкий сценарий с умным смешением жанров, проект уже хочется записать в главные сериалы года. Финальная серия выйдет лишь в ноябре, и даже приближение зимы не так страшно, если знаешь, что каждую неделю тебя ждет встреча с Итаном Хоуком — его честность и южное сквернословие способны согреть не хуже горячего глинтвейна.