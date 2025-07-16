Отзывы о сериале «Государь»

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Асель Мишина
16 июля 2025, 07:59
Оценка
Меня всегда интересовала наша история, и Петр I занимает в ней особенное место. Так что совершенно неудивительно, что на экраны вышел сериал, который описывает жизненный путь Государя и то, как он смог реформировать Россию и сделать ее передовым европейским государством. Сюжет сериала многогранный и сложный. Он описывает как интриги во дворце, которые в первую очередь связаны с Софьей Алексеевной, которая продолжает мечтать о троне, так и свершения Петра на поле боя. Чего только стоит осада крепости в Азове. Образ Петра в этом фильме вдохновляет и заставляет им восхищаться. При этом драма здесь искренняя и никакой театральной наигранности нет. Посмотреть стоит однозначно.
16 июля 2025, 07:59
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