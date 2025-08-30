Меню
Гачиакута
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Когда выйдут сразу все серии «Гачиакуты»? Любители смотреть залпом, присаживайтесь — ждать придется немало
Хорошо хоть закончим в этом году.
1 комментарий
30 августа 2025 07:58
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали
Да и «Дандадан» не смог прорваться к пелотону.
7 комментариев
29 июля 2025 21:00
3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»
Свежее аниме официально показывают в российских онлайн-кинотеатрах.
1 комментарий
29 июля 2025 09:25
«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится
Новинку сравнивают с такими тайтлами, как «Моя геройская академия», «Хантер х Хантер» и «ДжоДжо».
Написать
21 июля 2025 18:36
Это «мусорное» аниме превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке
Ждать его выхода не придется годами.
13 комментариев
11 июля 2025 15:13
Когда выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения
Но любители растянуть удовольствие будут рады.
1 комментарий
3 июля 2025 09:54
Самый ожидаемый сенен июля: «Гачиакута» еще не вышел, а уже стоит в одном ряде с «Наруто» и «Поднятием уровня»
Выйдет на «Кинопоиске», от того вдвойне интереснее.
Написать
23 июня 2025 20:03
