Когда выйдут сразу все серии «Гачиакуты»? Любители смотреть залпом, присаживайтесь — ждать придется немало

Нашумевшее аниме «Гачиакута» рассказывает про сироту Рудо. Он живёт в жёстком мире, где общество чётко разделено на бедных, ютящихся на дне города, и богатых, живущих в роскоши наверху.

За малейшую провинность бедняков отправляют в Бездну — гигантскую пропасть, которая служит свалкой и для мусора, и для людей, ставших системе ненужными. Рудо несправедливо обвиняют в преступлении и сбрасывают вниз.

Но, вместо того чтобы сломаться, он находит в этом аду силу бороться. Его новая цель — не просто выжить, а прорваться назад наверх и отомстить тем, кто его туда отправил.

«Гачиакута»: когда выйдут все серии

На данный момент вышло 7 серий первого сезона. Если вы не фанат томительного ожидания новой серии каждую неделю и хотите дождаться, чтобы посмотреть всё разом, у нас для вас не самые обнадеживающие новости.

Проект запланирован как 24-серийный, а это значит, что впереди нас ждёт ещё 17 серий. Учитывая, что новый эпизод появляется раз в неделю — каждое воскресенье, то финальная серия выйдет 21 декабря 2025 года. Так что придётся набраться терпения.

«Гачиакута»: график выхода серий

Если ждать до декабря сил нет, то вот график выхода ближайших эпизодов, чтобы вы были в курсе:

Серия 8 — 31 августа 2024;

Серия 9 — 7 сентября 2024;

Серия 10 — 14 сентября 2024;

Серия 11 — 21 сентября 2024;

Серия 12 — 28 сентября 2024;

Серия 13 — 5 октября 2024;

Серия 14 — 12 октября 2024;

Серия 15 — 19 октября 2024.

