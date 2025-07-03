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Когда выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения

3 июля 2025 09:54
Когда выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения

Но любители растянуть удовольствие будут рады.

Лето 2025 года выдаётся весьма щедрым на аниме-новинки, и одной из самых обсуждаемых премьер стал тайтл «Гачиакута». Это история, которая быстро привлекла внимание зрителей своей мрачной атмосферой и социальной драмой.

Если вам нравятся глубокие сюжеты про борьбу с несправедливостью и герои, которые не боятся идти против системы — то это аниме точно для вас. Ниже расскажем, о чем оно и когда ждать премьеру.

О чем аниме «Гачиакута»

В центре сюжета — молодой парень-сирота Рудо, который живет в мире, где общество разделено на бедных и богатых. За малейшие проступки бедняков отправляют в бездну — огромную мусорку, куда сбрасывают ненужные вещи и людей, ставших обузой системе.

И вот Рудо обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Его сбрасывают, но он не намерен сдаваться. Наоборот, в этом аду он видит настоящую жизнь и начинает мечтать о том, чтобы вернуться наверх и отомстить.

Получится ли у него реализовать свой план — узнаем совсем скоро.

Когда выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения

Кому зайдет «Гачиакута»

Это аниме будет интересно тем, кто любит атмосферные драмы с социальной проблематикой, а также поклонникам историй про выживание и борьбу с системой.

Если вам по душе глубокие герои, которые не идеальны, а сражаются со своими демонами и несправедливостью вокруг — «Гачиакута» точно стоит включить в список к просмотру.

Когда выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения

Когда выйдет «Гачиакута»

Премьера запланирована на 06.07.2025. В России показ стартует одновременно с Японией, а первые два эпизода также можно будет увидеть в некоторых кинотеатрах России уже 04.07.2025.

Новые серии будут выходить каждое воскресенье. Учитывая, что в сезоне целых 24 эпизода, ждать ждать придется долго.

Вот график выхода ближайших эпизодов.

  • 1 эпизод – 06.07.2025,
  • 2 эпизод – 13.07.2025,
  • 3 эпизод – 20.07.2025,
  • 4 эпизод – 27.07.2025,
  • 5 эпизод – 03.08.2025,
  • 6 эпизод – 10.08.2025,
  • 7 эпизод – 17.08.2025,
  • 8 эпизод – 24.08.2025,
  • 9 эпизод – 31.08.2025,
  • 10 эпизод – 07.09.2025,
  • 11 эпизод – 14.09.2025,
  • 12 эпизод – 21.09.2025.
Когда выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения

В общем, «Гачиакута» может стать одним из самых ярких аниме этого лета — с мрачной атмосферой, глубокими героями и сильным сюжетом. Осталось немного подождать, а пока можно подготовиться к просмотру и почитать, почему «Гачиакута» уже стоит в одном ряде с «Наруто» и «Поднятием уровня».

Фото: Кадр из аниме «Гачиакута»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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1 комментарий
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