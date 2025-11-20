Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Посмотреть в кино можно уже с 20 ноября.

Аниме «Гачиакута» уже хорошо известно фанатам жанра. Его сюжет рассказывает о мальчике Рудо, которого сбрасывают в Бездну – гигантскую свалку. Среди мусора и опасных монстров он находит новую цель, вступая в отряд «Уборщиков».

Особенность этого мира – джинки, магические предметы, наделённые силой благодаря сильной эмоциональной привязанности людей. В общем история поднимает темы отвергнутых вещей и поиска своего места, и уже заработала уверенную восьмёрку на IMDb.

Интересно, что в России с 20 ноября в кинотеатрах выходит свой мультфильм на очень похожую тему – «На выброс». Его главный герой, элегантный галстук по имени Мак, неожиданно оказывается на помойке.

Там он знакомится с колоритной компанией: изящной вазочкой, баллоном освежителя, ботинком со жвачкой на подошве и катушкой ниток. Вместе они отправляются в путь: Мак хочет вернуться к прежней жизни, а его новые друзья надеются отыскать Рай, где сбываются все мечты.

Режиссёром проекта выступил Константин Бронзит, известный по многим душевным и качественным работам. В его фильмографии:

Учитывая его опыт, можно ожидать, что «На выброс» получится таким же захватывающим, трогательным и визуально насыщенным. Так что если ещё не решили, на что сходить в кино в ближайшие дни, этот мультфильм – отличный кандидат.

Ранее мы писали: «Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать