Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

20 ноября 2025 19:23
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Посмотреть в кино можно уже с 20 ноября.

Аниме «Гачиакута» уже хорошо известно фанатам жанра. Его сюжет рассказывает о мальчике Рудо, которого сбрасывают в Бездну – гигантскую свалку. Среди мусора и опасных монстров он находит новую цель, вступая в отряд «Уборщиков».

Особенность этого мира – джинки, магические предметы, наделённые силой благодаря сильной эмоциональной привязанности людей. В общем история поднимает темы отвергнутых вещей и поиска своего места, и уже заработала уверенную восьмёрку на IMDb.

Интересно, что в России с 20 ноября в кинотеатрах выходит свой мультфильм на очень похожую тему – «На выброс». Его главный герой, элегантный галстук по имени Мак, неожиданно оказывается на помойке.

Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Там он знакомится с колоритной компанией: изящной вазочкой, баллоном освежителя, ботинком со жвачкой на подошве и катушкой ниток. Вместе они отправляются в путь: Мак хочет вернуться к прежней жизни, а его новые друзья надеются отыскать Рай, где сбываются все мечты.

Режиссёром проекта выступил Константин Бронзит, известный по многим душевным и качественным работам. В его фильмографии:

Учитывая его опыт, можно ожидать, что «На выброс» получится таким же захватывающим, трогательным и визуально насыщенным. Так что если ещё не решили, на что сходить в кино в ближайшие дни, этот мультфильм – отличный кандидат.

Ранее мы писали: «Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

Фото: Кадр из аниме «Гачиакута», кадры из мультфильмов «Три богатыря и Наследница престола» (2018), «На выброс» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций Читать дальше 9 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Читать дальше 9 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше