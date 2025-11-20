Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Аниме «Гачиакута» уже хорошо известно фанатам жанра. Его сюжет рассказывает о мальчике Рудо, которого сбрасывают в Бездну – гигантскую свалку. Среди мусора и опасных монстров он находит новую цель, вступая в отряд «Уборщиков».
Особенность этого мира – джинки, магические предметы, наделённые силой благодаря сильной эмоциональной привязанности людей. В общем история поднимает темы отвергнутых вещей и поиска своего места, и уже заработала уверенную восьмёрку на IMDb.
Интересно, что в России с 20 ноября в кинотеатрах выходит свой мультфильм на очень похожую тему – «На выброс». Его главный герой, элегантный галстук по имени Мак, неожиданно оказывается на помойке.
Там он знакомится с колоритной компанией: изящной вазочкой, баллоном освежителя, ботинком со жвачкой на подошве и катушкой ниток. Вместе они отправляются в путь: Мак хочет вернуться к прежней жизни, а его новые друзья надеются отыскать Рай, где сбываются все мечты.
Режиссёром проекта выступил Константин Бронзит, известный по многим душевным и качественным работам. В его фильмографии:
- «Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004) – 8.0 на Кинопоиске;
- «Гора самоцветов» (2005) – 8.1 на Кинопоиске;
- «Три богатыря и Наследница престола» (2018) – 7.2 на Кинопоиске;
- «Лунтик. Возвращение домой» (2024) – 7.5 на Кинопоиске.
Учитывая его опыт, можно ожидать, что «На выброс» получится таким же захватывающим, трогательным и визуально насыщенным. Так что если ещё не решили, на что сходить в кино в ближайшие дни, этот мультфильм – отличный кандидат.
