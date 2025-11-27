Пальцем деланные: самое мрачное аниме 2025 года все-таки настигла цензура – что создатели «Гачиакуты» побоялись показать

Те, кто не читал мангу, подвоха, конечно, не поймут.

В 20‑м эпизоде «Гачиакуты» случилось то, чего фанаты манги боялись сильнее всего: цензура ударила по ключевой сцене. Только вот в ней нет ни «расчлененки», ни «запрещенки».

В оригинальной манге Рудо показывает средний палец антагонисту Зодилу – жест дерзкий, –мкий, идеально вписывающийся в бунтарский дух героя. В аниме его заменили на безобидный «палец вниз». И это не просто мелкая правка – это удар по характеру персонажа и атмосфере всего шоу.

Почему так вышло? Все банально: рейтинг и деньги. «Гачиакута» позиционируется как мрачное аниме, но не настолько жесткое, чтобы получить метку 18+.

Студия Bones явно хотела охватить как можно больше зрителей – а провокационный жест мог поднять возрастной порог и сократить аудиторию.

Плюс время показа играет роль. Даже если бы аниме шло поздно ночью, глобальная трансляция на Crunchyroll вынуждает учитывать ограничения разных стран и платформ. Проще подстраховаться, чем потом разбираться с жалобами.

Что говорят фанаты? Разочарование – мягко сказано. Для тех, кто читал мангу, эта сцена была важным штрихом к портрету Рудо. Его жест – не про грубость, а про вызов системе, символ непокорности. Без него момент потерял остроту, а герой – часть харизмы.

Многие надеются, что в Blu‑ray‑издании сцену вернут в первозданном виде. Но шансы невелики: перерисовывать кадры дорого, и студия вряд ли пойдет на это ради узкой группы фанатов.

