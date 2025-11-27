Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пальцем деланные: самое мрачное аниме 2025 года все-таки настигла цензура – что создатели «Гачиакуты» побоялись показать

Пальцем деланные: самое мрачное аниме 2025 года все-таки настигла цензура – что создатели «Гачиакуты» побоялись показать

27 ноября 2025 11:50
Пальцем деланные: самое мрачное аниме 2025 года все-таки настигла цензура – что создатели «Гачиакуты» побоялись показать

Те, кто не читал мангу, подвоха, конечно, не поймут.

В 20‑м эпизоде «Гачиакуты» случилось то, чего фанаты манги боялись сильнее всего: цензура ударила по ключевой сцене. Только вот в ней нет ни «расчлененки», ни «запрещенки».

В оригинальной манге Рудо показывает средний палец антагонисту Зодилу – жест дерзкий, –мкий, идеально вписывающийся в бунтарский дух героя. В аниме его заменили на безобидный «палец вниз». И это не просто мелкая правка – это удар по характеру персонажа и атмосфере всего шоу.

Почему так вышло? Все банально: рейтинг и деньги. «Гачиакута» позиционируется как мрачное аниме, но не настолько жесткое, чтобы получить метку 18+.

Студия Bones явно хотела охватить как можно больше зрителей – а провокационный жест мог поднять возрастной порог и сократить аудиторию.

Плюс время показа играет роль. Даже если бы аниме шло поздно ночью, глобальная трансляция на Crunchyroll вынуждает учитывать ограничения разных стран и платформ. Проще подстраховаться, чем потом разбираться с жалобами.

Что говорят фанаты? Разочарование – мягко сказано. Для тех, кто читал мангу, эта сцена была важным штрихом к портрету Рудо. Его жест – не про грубость, а про вызов системе, символ непокорности. Без него момент потерял остроту, а герой – часть харизмы.

Многие надеются, что в Blu‑ray‑издании сцену вернут в первозданном виде. Но шансы невелики: перерисовывать кадры дорого, и студия вряд ли пойдет на это ради узкой группы фанатов.

Ранее мы также писали: Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Фото: Кадр из аниме «Гачиакута»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Читать дальше 7 декабря 2025
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Читать дальше 7 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше