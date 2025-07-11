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Это «мусорное» аниме превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке

11 июля 2025 15:13
Это «мусорное» аниме превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке

Ждать его выхода не придется годами.

Летний аниме-сезон 2025 года едва начался, а лидер года уже очевиден. По словам президента Crunchyroll Рахула Пурини, «Гачиакута» — это не просто одна из самых ожидаемых новинок года.

Это, цитата, «самое масштабное аниме-шоу в Японии». И цифры, и реакция фанатов говорят в пользу того, что он не преувеличивает.

Мусорное аниме

«Гачиакута» стартовал 6 июля, и с первых же серий ясно: перед нами не проходной проект. Это экранизация мрачной и социальной манги Кея Ураны, которую долгие месяцы считали «недооценённой жемчужиной». Теперь — ни одного сомнения.

Адаптацией занялась студия Bones, известная по «Моей геройской академии», и вложилась в проект на все сто: зрителя встречают запредельно детализированная анимация, объёмный саунддизайн и необычно суровый для сёнэна визуал.

Главный герой — подросток Рудо. Его выкинули в «Яму» — буквальный мусорный ад, в котором выживают только те, кто сильнее и злее. Но Рудо не просто мечтает сохранить жизнь — он учится использовать хлам в качестве оружия, раскрывает загадочную силу и становится частью антиутопической драмы, где несправедливость — это система, а мусор — новый бог.

Это «мусорное» аниме превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке

Превосходство над другими аниме

Пока другие тайтлы вроде «Поднятие уровня» делят сезоны на «куро» и разогреваются по ходу, Bones пошла на редкий шаг: выпустить два кура подряд без паузы, то есть полноценный 24-серийный сезон с плотным сюжетом и без филлеров. Как вам такое, фанаты Сон Джин Ву, Сатору Годжо и Денджи из «Человека-бензопилы», ждущие выход очередной главы годами?

И это уже один из главных факторов успеха: зрители не забывают сюжет между арками, не зевают между важными боями.

По словам Пурини, именно такие шоу — с визуальной выразительностью, серьёзной темой и мощной драматургией — двигают жанр вперёд. Вопрос теперь только один — останется ли сериал на той планке, которую задал изначально?

Пока он идёт наравне с «Атакой титанов» и «Дорохедоро» по атмосфере и нарративу. А если сохранит темп до конца второго кура, у нас может появиться новая вершина сёнэна.

Когда в России выйдет «Гачиакута»: первые серии — совсем скоро, а дальше зрителям потребуется масса терпения.

Фото: Кадр из аниме « Гачиакута»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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