«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

Новинку сравнивают с такими тайтлами, как «Моя геройская академия», «Хантер х Хантер» и «ДжоДжо».

Аниме «Гачиакута» стартовало 6 июля 2025 года, и с первых минут стало понятно — перед нами не очередной проходной тайтл.

В центре истории — парень по имени Рудо. Он живёт в мире, где общество чётко делится на богатых и тех, кто «внизу». Людей из низшего слоя, совершивших даже малейшую провинность, просто сбрасывают в бездну — гигантскую свалку, куда летит всё, что больше не нужно наверху.

Именно туда попадает Рудо — сирота, которого обвинили в преступлении, которого он не совершал. Оказавшись в этом хаосе, полном мусора и опасностей, он впервые видит реальную жизнь.

Но вместе с этим внутри него растёт желание вернуться наверх и разобраться с теми, кто его предал. Получится ли у него? Судя по динамике первых эпизодов — нас ждёт жаркая история.

Если вы уже начали смотреть — ловите график выхода серий, чтобы не потеряться:

1 серия 6 июля 2 серия 13 июля 3 серия 20 июля 4 серия 27 июля 5 серия 3 августа 6 серия 10 августа 7 серия 17 августа 8 серия 24 августа 9 серия 31 августа 10 серия 7 сентября 11 серия 14 сентября 12 серия 21 сентября

Важно: релиз указан по японскому графику. Русская озвучка может появляться с задержкой на 1–2 дня.

Сомневаетесь, стоит ли начинать? Рейтинг 8.3 на IMDb уже что-то да говорит. А вот что пишут сами зрители:

«Вам точно не будет скучно! Атмосфера топ: напряжённость, злость, ощущение несправедливости — всё есть. Если вам хочется аниме, которое вызывает эмоции — это оно»,

«Одно из лучших аниме за первую половину 2025-го. Уже с первой серии цепляет, а главный герой — боевой, дерзкий, напоминает Бакуго из "Моей геройской академии". Хочется понять, куда заведёт история и как дальше раскроется сеттинг»,

«Просто лучшее, 11/10. Фанат манги в восторге: рисовка, мир, персонажи — всё сделано с душой, боевка на уровне "Хантер х Хантен" и "ДжоДжо". Обязательно к просмотру и чтению».

Короче говоря, «Гачиакута» уже с первых серий цепляет зрителей и выглядит как весьма амбициозный проект. Так что если вам близка тема социальной несправедливости, динамичного сюжета и необычного визуала — точно стоит заценить.

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