Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

21 июля 2025 18:36
«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

Новинку сравнивают с такими тайтлами, как «Моя геройская академия», «Хантер х Хантер» и «ДжоДжо».

Аниме «Гачиакута» стартовало 6 июля 2025 года, и с первых минут стало понятно — перед нами не очередной проходной тайтл.

В центре истории — парень по имени Рудо. Он живёт в мире, где общество чётко делится на богатых и тех, кто «внизу». Людей из низшего слоя, совершивших даже малейшую провинность, просто сбрасывают в бездну — гигантскую свалку, куда летит всё, что больше не нужно наверху.

Именно туда попадает Рудо — сирота, которого обвинили в преступлении, которого он не совершал. Оказавшись в этом хаосе, полном мусора и опасностей, он впервые видит реальную жизнь.

Но вместе с этим внутри него растёт желание вернуться наверх и разобраться с теми, кто его предал. Получится ли у него? Судя по динамике первых эпизодов — нас ждёт жаркая история.

«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

Если вы уже начали смотреть — ловите график выхода серий, чтобы не потеряться:

1 серия 6 июля
2 серия 13 июля
3 серия 20 июля
4 серия 27 июля
5 серия 3 августа
6 серия 10 августа
7 серия 17 августа
8 серия 24 августа
9 серия 31 августа
10 серия 7 сентября
11 серия 14 сентября
12 серия 21 сентября

Важно: релиз указан по японскому графику. Русская озвучка может появляться с задержкой на 1–2 дня.

«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

Сомневаетесь, стоит ли начинать? Рейтинг 8.3 на IMDb уже что-то да говорит. А вот что пишут сами зрители:

«Вам точно не будет скучно! Атмосфера топ: напряжённость, злость, ощущение несправедливости — всё есть. Если вам хочется аниме, которое вызывает эмоции — это оно»,

«Одно из лучших аниме за первую половину 2025-го. Уже с первой серии цепляет, а главный герой — боевой, дерзкий, напоминает Бакуго из "Моей геройской академии". Хочется понять, куда заведёт история и как дальше раскроется сеттинг»,

«Просто лучшее, 11/10. Фанат манги в восторге: рисовка, мир, персонажи — всё сделано с душой, боевка на уровне "Хантер х Хантен" и "ДжоДжо". Обязательно к просмотру и чтению».

Короче говоря, «Гачиакута» уже с первых серий цепляет зрителей и выглядит как весьма амбициозный проект. Так что если вам близка тема социальной несправедливости, динамичного сюжета и необычного визуала — точно стоит заценить.

Ранее мы писали: Это «мусорное» аниме превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке

Фото: Кадр из аниме «Гачиакута»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает «Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает Читать дальше 22 июля 2025
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA Читать дальше 22 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 «Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 Читать дальше 20 июля 2025
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго «Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго Читать дальше 20 июля 2025
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше