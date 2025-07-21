«Просто лучшее, 11/10»: аниме «Гачиакута» получило 8.3 на IMDb и похвалу от фанатов манги — график выхода серий вам пригодится

Аниме «Гачиакута» стартовало 6 июля 2025 года, и с первых минут стало понятно — перед нами не очередной проходной тайтл.
В центре истории — парень по имени Рудо. Он живёт в мире, где общество чётко делится на богатых и тех, кто «внизу». Людей из низшего слоя, совершивших даже малейшую провинность, просто сбрасывают в бездну — гигантскую свалку, куда летит всё, что больше не нужно наверху.
Именно туда попадает Рудо — сирота, которого обвинили в преступлении, которого он не совершал. Оказавшись в этом хаосе, полном мусора и опасностей, он впервые видит реальную жизнь.
Но вместе с этим внутри него растёт желание вернуться наверх и разобраться с теми, кто его предал. Получится ли у него? Судя по динамике первых эпизодов — нас ждёт жаркая история.
Если вы уже начали смотреть — ловите график выхода серий, чтобы не потеряться:
|1 серия
|6 июля
|2 серия
|13 июля
|3 серия
|20 июля
|4 серия
|27 июля
|5 серия
|3 августа
|6 серия
|10 августа
|7 серия
|17 августа
|8 серия
|24 августа
|9 серия
|31 августа
|10 серия
|7 сентября
|11 серия
|14 сентября
|12 серия
|21 сентября
Важно: релиз указан по японскому графику. Русская озвучка может появляться с задержкой на 1–2 дня.
Сомневаетесь, стоит ли начинать? Рейтинг 8.3 на IMDb уже что-то да говорит. А вот что пишут сами зрители:
«Вам точно не будет скучно! Атмосфера топ: напряжённость, злость, ощущение несправедливости — всё есть. Если вам хочется аниме, которое вызывает эмоции — это оно»,
«Одно из лучших аниме за первую половину 2025-го. Уже с первой серии цепляет, а главный герой — боевой, дерзкий, напоминает Бакуго из "Моей геройской академии". Хочется понять, куда заведёт история и как дальше раскроется сеттинг»,
«Просто лучшее, 11/10. Фанат манги в восторге: рисовка, мир, персонажи — всё сделано с душой, боевка на уровне "Хантер х Хантен" и "ДжоДжо". Обязательно к просмотру и чтению».
Короче говоря, «Гачиакута» уже с первых серий цепляет зрителей и выглядит как весьма амбициозный проект. Так что если вам близка тема социальной несправедливости, динамичного сюжета и необычного визуала — точно стоит заценить.
Ранее мы писали: Это «мусорное» аниме превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке