Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы

28 сентября 2025 21:14
Судя по развитию, не больше 10. А по факту...

Рудо Сюребрек — главный герой манги и аниме «Гачиакута». Его жизнь оборвалась и началась заново в один день: в 15 лет парня обвинили в убийстве приёмного отца Регто и сбросили с сияющей Земной тверди в Яму — свалку всего ненужного, мусорный мир, куда скидывают и людей, и вещи.

Да-да, вы не ослышались. Рудо было 15 лет, и к этому возрасту он совершенно не обзавелся друзьями и общался лишь с одной девочкой. Ну, как общался, едва мог выдавить из себя пару слов.

Низвережение в мир мусора

Для Рудо это падение стало и приговором, и перерождением. Сын преступников, изуродованный с руками в шрамах и с головой, полной ненависти, он всегда был чужим среди небожителей. В Тверди его называли грязью, а внизу он стал мусорным рейдером — человеком, который работает там, где другие не выживают. И тут началось преображение.

В пятнадцать лет обычные подростки только начинают познавать мир. Рудо же получил возможность начать новую жизнь, но из-за ненависти к тем, кто его сбросил, решил во что бы то ни стало отомстить. Герой быстро повзрослел, нашел себе единомышленников и поставил цель — вернуться наверх и заставить небожителей пожалеть о том дне, когда они решили выбросить его как мусор.

«Гачиакута» показывает не падение героя, а его восхождение из самых тёмных глубин. Из обиженного подростка Рудо превращается в чистильщика, воина, который способен выжать жизнь даже из отбросов. Если в начале он не выглядел и на 10 лет, то уже к пятой серии аниме становится куда взрослее.

Когда выйдут сразу все серии «Гачиакуты»? Любители смотреть залпом, присаживайтесь — ждать придется немало.

Фото: Кадр из сериала «Гачиакута»
Игорь Мустафин
