Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

29 июля 2025 09:25
3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

Свежее аниме официально показывают в российских онлайн-кинотеатрах.

Летом 2025 года в японскую анимацию возвращается грязь — в прямом и переносном смысле. Манга «Гачиакута», с её постапокалиптическим драйвом, уличной эстетикой и философскими размышлениями о мусоре, наконец-то получила аниме-адаптацию.

3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

За постановку отвечает студия Bones — те самые, кто превращал страдание в зрелище в «Моем геройской академии» и «Моб Психо».

И мы уже получили не просто зубодробительный экшен, а мощный визуал с драмой, не уступающей «Атаке титанов».

3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

«Тайтл диковинный, не могу сказать, что он мне полюбился, но зацепил так, что серии жду», «Из новых аниме он цепляет больше всего», — пишут зрители в Telegram-каналах.

О чем «Гачиакута»

Главный герой — подросток с улиц оказывается скинут в мусорную яму за убийство, которого он не совершал. Как и Эрен Йегер он решает отомстить всем жителям верхнего мира, но для этого нужно обрести силу и оружие в помойном гетто.

3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

Дата выхода 4 серии и сколько всего будет эпизодов

Аниме стартовало в России 6 июля и будет выходить до конца декабря — ровно 24 серии. Ниже — полный график, чтобы не пропустить ни одной ступени на этом опасном восхождении.

  • 1 серия — 6 июля
  • 2 серия — 13 июля
  • 3 серия — 28 июля
  • 4 серия — 3 августа
  • 5 серия — 10 августа
  • 6 серия — 17 августа
  • 7 серия — 24 августа
  • 8 серия — 31 августа
  • 9 серия — 7 сентября
  • 10 серия — 14 сентября
  • 11 серия — 21 сентября
  • 12 серия — 28 сентября
  • 13 серия — 5 октября
  • 14 серия — 12 октября
  • 15 серия — 19 октября
  • 16 серия — 26 октября
  • 17 серия — 2 ноября
  • 18 серия — 9 ноября
  • 19 серия — 16 ноября
  • 20 серия — 23 ноября
  • 21 серия — 30 ноября
  • 22 серия — 7 декабря
  • 23 серия — 14 декабря
  • 24 серия (финал) — 21 декабря
3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

Теперь вы точно не пропустите выход очередного эпизода самого мусорного аниме 2025-го года. А ведь оно превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке.

Фото: Кадр из сериала «Гачиакута»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали Читать дальше 29 июля 2025
Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Читать дальше 28 июля 2025
«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос «Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос Читать дальше 28 июля 2025
Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно Читать дальше 28 июля 2025
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились «Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились Читать дальше 30 июля 2025
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра Читать дальше 30 июля 2025
Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным Читать дальше 30 июля 2025
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» «Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» Читать дальше 30 июля 2025
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения Читать дальше 29 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше