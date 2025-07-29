3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

Летом 2025 года в японскую анимацию возвращается грязь — в прямом и переносном смысле. Манга «Гачиакута», с её постапокалиптическим драйвом, уличной эстетикой и философскими размышлениями о мусоре, наконец-то получила аниме-адаптацию.
За постановку отвечает студия Bones — те самые, кто превращал страдание в зрелище в «Моем геройской академии» и «Моб Психо».
И мы уже получили не просто зубодробительный экшен, а мощный визуал с драмой, не уступающей «Атаке титанов».
«Тайтл диковинный, не могу сказать, что он мне полюбился, но зацепил так, что серии жду», «Из новых аниме он цепляет больше всего», — пишут зрители в Telegram-каналах.
О чем «Гачиакута»
Главный герой — подросток с улиц оказывается скинут в мусорную яму за убийство, которого он не совершал. Как и Эрен Йегер он решает отомстить всем жителям верхнего мира, но для этого нужно обрести силу и оружие в помойном гетто.
Дата выхода 4 серии и сколько всего будет эпизодов
Аниме стартовало в России 6 июля и будет выходить до конца декабря — ровно 24 серии. Ниже — полный график, чтобы не пропустить ни одной ступени на этом опасном восхождении.
- 1 серия — 6 июля
- 2 серия — 13 июля
- 3 серия — 28 июля
- 4 серия — 3 августа
- 5 серия — 10 августа
- 6 серия — 17 августа
- 7 серия — 24 августа
- 8 серия — 31 августа
- 9 серия — 7 сентября
- 10 серия — 14 сентября
- 11 серия — 21 сентября
- 12 серия — 28 сентября
- 13 серия — 5 октября
- 14 серия — 12 октября
- 15 серия — 19 октября
- 16 серия — 26 октября
- 17 серия — 2 ноября
- 18 серия — 9 ноября
- 19 серия — 16 ноября
- 20 серия — 23 ноября
- 21 серия — 30 ноября
- 22 серия — 7 декабря
- 23 серия — 14 декабря
- 24 серия (финал) — 21 декабря
Теперь вы точно не пропустите выход очередного эпизода самого мусорного аниме 2025-го года. А ведь оно превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке.