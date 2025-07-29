3 эпизода, а зрителям все мало: дата выхода 4-й и последующих серий «Гачиакуты» — новой мусорной «Атаки титанов»

Летом 2025 года в японскую анимацию возвращается грязь — в прямом и переносном смысле. Манга «Гачиакута», с её постапокалиптическим драйвом, уличной эстетикой и философскими размышлениями о мусоре, наконец-то получила аниме-адаптацию.

За постановку отвечает студия Bones — те самые, кто превращал страдание в зрелище в «Моем геройской академии» и «Моб Психо».

И мы уже получили не просто зубодробительный экшен, а мощный визуал с драмой, не уступающей «Атаке титанов».

«Тайтл диковинный, не могу сказать, что он мне полюбился, но зацепил так, что серии жду», «Из новых аниме он цепляет больше всего», — пишут зрители в Telegram-каналах.

О чем «Гачиакута»

Главный герой — подросток с улиц оказывается скинут в мусорную яму за убийство, которого он не совершал. Как и Эрен Йегер он решает отомстить всем жителям верхнего мира, но для этого нужно обрести силу и оружие в помойном гетто.

Дата выхода 4 серии и сколько всего будет эпизодов

Аниме стартовало в России 6 июля и будет выходить до конца декабря — ровно 24 серии. Ниже — полный график, чтобы не пропустить ни одной ступени на этом опасном восхождении.

1 серия — 6 июля

2 серия — 13 июля

3 серия — 28 июля

4 серия — 3 августа

5 серия — 10 августа

6 серия — 17 августа

7 серия — 24 августа

8 серия — 31 августа

9 серия — 7 сентября

10 серия — 14 сентября

11 серия — 21 сентября

12 серия — 28 сентября

13 серия — 5 октября

14 серия — 12 октября

15 серия — 19 октября

16 серия — 26 октября

17 серия — 2 ноября

18 серия — 9 ноября

19 серия — 16 ноября

20 серия — 23 ноября

21 серия — 30 ноября

22 серия — 7 декабря

23 серия — 14 декабря

24 серия (финал) — 21 декабря

Теперь вы точно не пропустите выход очередного эпизода самого мусорного аниме 2025-го года. А ведь оно превзошло «Поднятие уровня» и стало главным сëнэном 2025-го: плюсы не только в боевке.