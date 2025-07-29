На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали

Вторые сезоны «Поднятия уровня в одиночку» и «Монолога фармацевта» превзошли ожидания и, казалось бы, именно они должны стать главными претендентами на титул лучшего аниме 2025 года. Но западные обозреватели мыслят иначе.

В топ-5 фаворитов среди самых выдающихся тайтлов года ни одного из этих хитов нет — оба оказались только во второй пятерке. Почему так сложилось? Давайте разбираться. Не то чтобы истории Маомао или Сон Джин-У стали хуже — просто конкуренция запредельная.

«Быть героем Х» — китайский прорыв

Если раньше дорамы и маньхуа пробивали путь на Запад, то теперь очередь за анимацией. «Быть героем Х» — это безумный микс супергероики, черного юмора и философских размышлений о славе.

История о том, как обычный парень получает сверхспособности, но с одной оговоркой: чем больше у него фанатов, тем сильнее он становится. Анимация — на уровне лучших студий Японии, а сюжетные повороты заставляют пересматривать каждую серию по два раза.

«Повелитель тайн» — темное фэнтези с мурашками по коже

Адаптация культового китайского романа, которую ждали годами. Главный герой, Клейн Моретти, случайно оказывается втянут в заговор древних культов, алхимиков и потусторонних существ.

Стилистика — что-то среднее между «Шерлоком Холмсом» и «Берсерком», только с еще более мрачной атмосферой. Если первые серии слегка затянуты, то к середине сезона сериал входит в топ-3 обсуждений на всех аниме-форумах.

«Гачиакута» — грязный, злой и безумно красивый

Представьте мир, где люди живут на гигантских свалках, а магия заключена в выброшенных вещах. Главный герой, Рудо, сражается в этом аду с помощью перчаток, превращающих мусор в оружие. Жесткие драки, потрясающая рисовка и атмосфера настоящего постапокалипсиса — вот что делает этот тайтл обязательным к просмотру.

«Лето, когда умер Хикару» — леденящая душу история

С виду это милая драма о дружбе, но уже к концу первой серии становится ясно: что-то тут не так. Главный герой понимает, что его лучший друг Хикару… на самом деле не Хикару. А что именно скрывается за его улыбкой — зрители узнают постепенно, через нарастающий психологический ужас.

«Первородный грех Такопи» — самый неожиданный хит года

Сначала все думали, что это просто странная история про доброго инопланетянина, который хочет осчастливить людей. Но уже первая серия шокировала зрителей настолько, что ее сравнивают с «Евангелионом» по уровню эмоционального удара. Каждая новая серия — это новый виток трагедии, и к финалу зрители точно останутся в полном опустошении.

Почему «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» не в топе?

Не потому, что они плохие — просто в этом году появилось столько ярких новинок, что даже проверенные хиты не смогли их затмить. «Поднятие уровня» по-прежнему дарит зрелищные сражения, а «Монолог фармацевта» остается одной из самых душевных драм. Но 2025-й, кажется, запомнится именно новыми именами, которые зададут тренды на годы вперед.

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