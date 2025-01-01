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Сериалы
Балтийское море
Балтийское море (2025 - …)
Baltijskoe more
18+
военный
драма
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Смотрим
Телеканал
Россия 1
В ролях
В ролях
Анастасия Микульчина
Екатерина Юдина
Антон Батырев
Владимир Верёвочкин
Сергей Иванюк
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
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