«Киностудия»: Рецензия Киноафиши

Мэтт Ремик (Сет Роген) чертовски любит кино. Не имея романтических отношений и друзей, помимо коллег, Мэтт все время проводит на голливудской студии или за пересмотром старых фильмов. Когда главу компании Continental Studios (Кэтрин О'Хара) увольняют, генеральный директор в лице Брайана Крэнстона внезапно предлагает Мэтту занять вакантное место. Мужчина вне себя от радости, вот только условие получения должности специфическое. При новом руководстве студия обязана выпустить следующую «Барби», продав бренд газировки Kool-Aid в виде кассового хита.

Главный герой соглашается, но не оставляет надежд создавать настоящие шедевры кинематографа, несмотря на давление начальства, требующего лишь заработка. То помогать, то вставлять ему палки в колеса будут колоритные персонажи: хитрый приятель Сэл (Айк Баринхолц), маркетинговый директор Майя (Кэтрин Хан) и бывшая ассистентка Куинн (Чейз Суи Уондерс). Если эти блистательные актеры примеряют на себя чужую личину, то десятки других звезд кинематографа появляются в роли самих себя, только в чуть более утрированной, сумасшедшей манере. В каждом эпизоде Мэтт сталкивается с кем-нибудь новеньким: Адам Скотт, Сара Полли, Рон Ховард, Оливия Уайлд, Зои Кравиц. Всех перечислить невозможно.

После выхода пятой серии «Белого лотоса» возникла уверенность, что в этом году «Эмми» в номинации «Лучший приглашенный актер» получит Сэм Рокуэлл, но создатели антологии поспешили уверить, что Рокуэлл появится и в следующих эпизодах, занимая больше хронометража, чем позволено номинантам в этой категории. После выхода «Киностудии» же главным претендентом хочется неожиданно назвать Мартина Скорсезе, плачущего в первом эпизоде на плече у Шарлиз Терон.

Связи Сета Рогена, накопленные за десятилетия в индустрии, — не просто камео для галочки. Это блестящая работа с обширным ансамблем, демонстрирующим проблемы современного кинематографа. Катализатором вскрытия гнойных ран является сам Роген, не сильно нарушающий свой привычный невротический образ. Его герой отчаянно жаждет одобрения каждого встречного, что постоянно приводит к неловким ситуациям. Каким бы абсурдным ни казалось происходящее на съемочной площадке, будьте уверены, Мэтт Ремик сможет эскалировать это в несколько раз.

Неловкий герой Рогена, занимающий главенствующий пост в финансовой мясорубке, готов с пеной у рта доказывать врачам-онкологам, что его работа не менее важна, чем их, параллельно утверждая трейлер фильма Джонни Ноксвила о пердящих зомби. Но присущие Мэтту искренняя любовь к кинематографу и вера в это искусство не дают зрителям усомниться в теплых чувствах к этому персонажу. Мир «Киностудии» мы видим именно его глазами. Город грез Лос-Анджелес снят, словно в 60-е годы, когда Голливуд именовался Новым и еще не разрывался от переизбытка бесконечных франшиз. Лос-Анджелес Мэтта — это теплый закатный свет, падающий на пальмы, и шикарные автомобили. Эта словно снятая на пленку жизнь превращается в шумное и уютное ретро-изображение.

Сет Роген приглашает заглянуть в мир таких же, как он сам — совершенно отбитых людей, не мыслящих свою жизнь без кинематографа. Для случайного зрителя сериал все равно будет насыщен отличным юмором и сумасшедшей атмосферой непрерывной съемки под джазовые ритмы в духе «Бёрдмэна», но для целевой аудитории он станет лучшей стриминговой новинкой года. Вы точно входите в синефильский клуб, если все упомянутые выше имена и фильмы, не переходя по гиперссылкам, имеют для вас смысл.

По словам Мэтта Ремика, он построил карьеру в киноиндустрии, потому что любит кино, но теперь у него возник страх, что его работа — кино портить. Роген не боится кусать кормящую руку, точечно ударяя по тому, как же именно большие студии обезображивают кино. И высказывание это было бы непроглядным мраком, если бы «Киностудия» не имела в своей основе убеждение, что за качественные фильмы стоит бороться, и победа в этой битве может быть одержана.